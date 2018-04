Boete en leeg vak voor Go Ahead na aanvallen spelers De Graafschap

Dinsdag ging Go Ahead akkoord met het schikkingsvoorstel van de KNVB. De ongeregeldheden gebeurden op 4 maart, nadat De Graafschap het Jupiler League-duel in Deventer met 0-4 had gewonnen.

In het schikkingsvoorstel is ook nog een voorwaardelijke straf opgenomen. Als binnen nu en twee jaar opnieuw ongeregeldheden bij Go Ahead Eagles uitbreken, moet de huidige nummer zeventien uit de een duel spelen zonder publiek.

De supporters die spelers van De Graafschap aanvielen, zaten op Vak 19. Zij kregen een levenslang stadionverbod. Sinds de verbouwing van De Adelaarshorst, drie jaar terug, kwamen fans van die tribune vaker negatief in het nieuws wegens het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen op het veld.

Dertig dagen

De straf gaat volgens de reglementen van de KNVB dertig dagen na bevestiging van het vonnis is. Dat betekent dat Vak 19 pas tegen het einde van de zomer, bij de start van het nieuwe seizoen, twee wedstrijden leeg moet blijven.

Go Ahead had nog een voorwaardelijke straf uitstaan voor eerdere ongeregeldheden, onder meer tijdens de ontmoeting met De Graafschap tijdens de play-offs in het seizoen 2015/2016. Dat was voor Go Ahead reden om nu het schikkingsvoorstel direct te accepteren.

