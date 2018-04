Robben vindt dat Bayern 'beetje beter' moet om CL te kunnen winnen

"We zijn sterk en stabiel, maar om echt succes te hebben in Europa moet het nog een beetje beter", zei Robben dinsdag op de persconferentie van Bayern in aanloop naar de return van woensdag.

De 34-jarige Robben kijkt uit naar het duel in de Allianz Arena. "Dit zijn wedstrijden op het allerhoogste niveau en dan wil elke voetballer iets extra's laten zien. Ik voel geen spanning, eerder positieve energie. Hopelijk gaan we door, want dan wordt het nog interessanter."

Vorig jaar werd Bayern in de kwartfinale uitgeschakeld door Real Madrid. Door de zege vorige week in Sevilla is de 'Rekordmeister' nu wel hard op weg naar de laatste vier, maar Robben temperde het optimisme.

"Met een 1-2 zege ben je er nog niet. We hebben nog een supergoede wedstrijd nodig om de halve finale te halen, zeker gezien het resultaat van Sevilla in de vorige ronde tegen Manchester United", doelde Robben op de 0-2 zege van de Spanjaarden op Old Trafford.

Vertrouwen

Vorige week in Sevilla kreeg Robben geen basisplaats van trainer Jupp Heynckes, maar mocht hij elf minuten voor tijd invallen voor Franck Ribéry. Omdat de Nederlander dinsdag aanschoof op de persconferentie lijkt de kans groot dat hij woensdag wel speelt.

Heynckes was bovendien lovend over de routinier, die Bayern in 2013 naar de eindzege schoot in de Champions League. "Voetbal is Robbens leven. Hij is net zo fit als vijf jaar geleden en het is een speler die je er graag bij hebt in grote wedstrijden. Ik heb veel vertrouwen in hem voor morgen."

Bayern tegen Sevilla begint woensdag om 20.45 uur in de Allianz Arena en staat onder leiding van de Schotse arbiter William Collum. Dinsdagavond staan Manchester City-Liverpool en AS Roma-FC Barcelona op het programma en woensdag is naast Bayern-Sevilla Real Madrid tegen Juventus.