Vrouwelijke assistent-scheidsrechter bij Telstar tegen Jong FC Utrecht

De eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter was Sjoukje de Jong in 2001 bij Go Ahead Eagles tegen VVV-Venlo. Na twee wedstrijden moest ze al stoppen vanwege een hamstringblessure.

Tien jaar later was Nicolet Bakker bij FC Volendam-Fortuna Sittard de twee vrouwelijke grensrechter en nu is Overtoom dus de derde. Helemaal onverwacht kwam het niet voor de Noord-Hollandse, die in het vrouwenvoetbal internationaal actief is.

"Ik hield er rekening mee dat het binnenkort zou gebeuren, maar door mijn drukke internationale programma was het de vraag of het er nog dit seizoen van zou komen", aldus Overtoom in een eerste reactie op haar aanstelling.

Fysieke eisen

Overtoom was onlangs assistent-scheidsrechter bij een vrouweninterland tussen Moldavië en Italië en ze was twaalf dagen op Cyprus voor de Cyprus Cup. Door die internationale verplichtingen kon ze pas anderhalve week geleden de verplichte conditietest lopen van de KNVB.

"Ik ben blij dat ik hem heb gehaald. Ik moet aan dezelfde fysieke eisen voldoen als de mannen. Het draait om kwaliteit. De KNVB heeft er vertrouwen in dat ik deze stap kan maken. Ik ben niet uitgekozen omdat ik toevallig vrouw ben. Maar speciaal is het natuurlijk wel."

In een aantal andere landen komt het veel vaker voor dat een vrouw (assistent-)scheidsrechter is bij de mannen. In de Duitse Bundesliga werd in september voor het eerste een wedstrijd door een vrouw gefloten. Bibiana Steinhaus had toen de leiding bij Hertha BSC tegen Werder Bremen (1-1).

Telstar tegen Jong FC Utrecht begint vrijdag om 20.00 uur in het Rabobank IJmond Stadion.