KNVB stelt Makkelie aan voor kampioensduel van PSV met Ajax

De topper wordt zondag om 16.45 uur gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. PSV mag zich bij winst op de Amsterdammers voor de 24e keer kampioen van Nederland noemen.

Het verschil tussen PSV en Ajax is zeven punten met nog vier speelrondes te gaan in de Eredivisie. Als de ploeg van trainer Phillip Cocu de landstitel pakt, dan volgt maandag de huldiging op het Stadhuisplein in Eindhoven.

Voor Makkelie (35) is PSV-Ajax zijn vierde grote wedstrijd van het seizoen in Nederland. Eerder leidde hij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse en had hij in de Eredivisie de leiding over Feyenoord-Ajax en Feyenoord-PSV.

Makkelie was een week geleden nog arbiter bij het duel tussen FC Barcelona en AS Roma in de kwartfinales van de Champions League. De thuisploeg won de heenwedstrijd met 4-1.

