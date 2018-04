Oranjevrouwen gebrand op revanche tegen 'verdedigend' Ierland

Nederland had destijds een enorm overwicht, maar beet zich stuk op de verdedigend spelende tegenstander. Dinsdag treffen beide landen elkaar in Dublin opnieuw.

"We gaan er alles aan doen om nog meer kansen te creëren en ze nu af te maken, maar ook om achterin de boel dicht te houden. Ierland heeft zeker een aantal gevaarlijke spelers", zegt bondscoach Sarina Wiegman tegen de NOS.

"Ze willen punten pakken en hoe ze dat doen, maakt ze volgens mij helemaal niets uit. We hopen dat ze iets verder naar voren spelen, dat geeft ons meer mogelijkheden. Maar ook al graven ze zich in, we hebben op onze manier van spelen getraind en weten wat ons te doen staat."

Oranje kent in ieder geval een goede aanloop naar de wedstrijd in en tegen Ierland, want vrijdag werd Noord-Ierland in de WK-kwalificatiereeks voor een recordaantal toeschouwers (30.238) met liefst 7-0 verslagen.

Noorwegen

Hoewel het verschil in kwaliteit tussen Nederland en Ierland bij de wedstrijd in Nijmegen groot was, gaan beide landen gedeeld aan kop in de groep met tien punten uit vier duels.

"Maar zij hebben Noorwegen nog niet gehad", doelt Wiegman op de sterke nummer drie in de poule. "Maar Ierland doet het hartstikke goed. Wij moeten nu laten zien dat er een verschil is in kwaliteit."

Middenvelder Daniëlle van de Donk bestempelt Ierland net als Wiegman als een verdedigende ploeg. "Ze doen eigenlijk niets anders dan verdedigen en de 'bus parkeren'", zegt ze. "We hebben allebei tien punten en willen nu afstand nemen. Het kan niet nog een keer gebeuren dat we met 0-0 gelijkspelen."

Keeper Sari van Veenendaal: "De vorige keer waren we negentig minuten lang de bovenliggende partij, maar dat moet dan wel worden omgezet in doelpunten. In dat opzicht hebben we iets recht te zetten."

De wedstrijd tussen Ierland en Nederland begint dinsdagavond om 20.00 uur in het Tallaght Stadium in Dublin. In groep 3 van de WK-kwalificatie zit naast Nederland, Ierland, Noorwegen en Noord-Ierland ook Slowakije, dat nog puntloos is en laatste staat.