Valverde: 'FC Barcelona kan niet doen alsof het er al is tegen AS Roma'

"We kunnen niet doen alsof we er al zijn", aldus de 54-jarige Spanjaard maandagavond op zijn persconferentie in het Olympisch Stadion in Rome.

"We benaderen de wedstrijd alsof het 0-0 staat, want er kan echt van alles nog gebeuren. We willen hier absoluut winnen."

FC Barcelona had het afgelopen woensdag alleen in de eerste helft lastig met AS Roma en stond halverwege slechts op een 1-0 voorsprong door een eigen doelpunt van Daniele De Rossi.

De koploper van de Primera Division trapte in de tweede helft het gaspedaal een stuk steviger in en liep dankzij treffers van Kostas Manolas (ook al in eigen doel), Gerard Pique en Luis Suarez simpel uit naar 4-1.

Risico

Valverde baalt echter nog altijd van de tegengoal van Edin Dzeko, eentje die volgens hem nog grote gevolgen kan hebben voor zijn ploeg.

"Ik verwacht een zelfde Roma als in de eerste wedstrijd en hoe ze het hele seizoen hebben gespeeld. Zij zullen vroeg willen scoren en moeten daar risico bij nemen. Wij moeten goed zijn, om verder te komen", zei hij.

"Roma heeft eerder laten zien dat ze goede spelers hebben. Een fout van ons, of te veel vertrouwen, kan ons duur komen te staan."

Di Francesco

AS Roma-trainer Eusebio Di Francesco gelooft zeker nog in een stunt en wees in zijn perspraatje op de 3-0 overwinning in de groepsfase tegen Chelsea.

"Waarom zouden we niet geloven dat we iets onvoorspelbaars kunnen presteren? Het is een zware klus, drie doelpunten maken tegen Barcelona. Maar het is onze plicht om het te proberen."

De 48-jarige Italiaan is met name onder de indruk van de winnaarsmentaliteit waarover FC Barcelona in zijn ogen ruimschoots beschikt.

"En dat is niet iets wat je zomaar even opbouwt. Dat begint al helemaal in de opleiding en is vooral het resultaat van hard werken."

