Fraser ligt niet wakker van crisisberaad over zijn positie bij Vitesse

"Ik heb nog geen gesprek met ze gevoerd. Echt niet. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren", zei Fraser maandag in gesprek met Voetbal International.

"We doen allemaal gewoon ons werk. Er zal dadelijk een moment komen waarop er duidelijkheid komt naar mij, naar jullie."

Vitesse verloor afgelopen zaterdag met 1-0 op bezoek bij NAC Breda en dat was na de ontluisterende 0-3 nederlaag van vorige week in eigen huis tegen Roda JC aanleiding voor het bestuur om zich te beraden over de toekomst van Fraser in het Gelredome.

De geboren Surinamer vertrekt sowieso na dit seizoen al bij Vitesse en staat vanaf de volgende jaargang voor de groep bij Sparta Rotterdam.

Europees voetbal

Toevallig neemt Vitesse het zaterdag voor eigen publiek op tegen Sparta en moeten de Arnhemmers eigenlijk winnen om de kansen voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal in eigen handen te houden.

Fraser won vorig jaar in zijn debuutseizoen bij Vitesse de KNVB-beker en bezorgde de geelzwarte brigade daarmee de eerste prijs in de clubhistorie, maar hij rekent daardoor niet per se op meer krediet van het bestuur.

"Als je in de sport zit is dit een heel simpel iets. Spelers moeten presteren. Doen ze dat niet, dan komen ze op de bank te zitten, toch? Trainers moeten ook presteren. Daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Ik vind dat niet zo ingewikkeld", aldus de zesvoudig international van het Nederlands elftal.

"Wat je hebt gepresteerd als sporter is dadelijk heel mooi. Plakboeken, krantenknipsels. Dit is weer een ander moment, een momentopname."

Vitesse bezet op dit moment met nog vier speelrondes voor de boeg de zevende plaats op de ranglijst in de Eredivisie, waar de nummers vijf tot en met acht gaan strijden voor een plekje in de tweede voorronde van de Europa League.

