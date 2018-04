Faik verruilt na dit seizoen Excelsior transfervrij voor Zulte Waregem

Faik is bezig aan zijn tweede seizoen bij Excelsior en speelde vooralsnog 52 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij al negen keer scoorde.

De geboren Hagenaar was in deze jaargang tot dusver al vijf keer trefzeker en bezet daarmee samen met Milan Massop achter Mike van Duinen (zes) de tweede plaats op de topscorersranglijst van Excelsior.

Faik speelde in het verleden ook bij Roda JC en Almere City, waarvoor hij op 10 augustus 2012 in de met 0-2 verloren thuiswedstrijd in de Jupiler League zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

Europa League

De linkspoot is verheugd dat hij nu voor het eerst in het buitenland aan de slag gaat en denkt dat Zulte Waregem een club is die goed bij hem past.

"Het lijkt misschien een verrassende keuze, maar Zulte Waregem is een mooie club", zegt hij maandag op de website van Excelsior.

"Ze hebben eerder dit seizoen in de Europa League gespeeld tegen OGC Nice, Lazio Roma en Vitesse. Ook dit seizoen maken ze nog kans op Europees voetbal. Het verhaal van de club sprak me sowieso aan. Ik heb goede gesprekken gehad. Ze werken heel professioneel. De trainer wist precies wat voor speler ik ben en wat hij met mij van plan is. Daar spreekt vertrouwen uit."

Zulte Waregem is op dit moment terug te vinden op de tweede plaats in groep A van de play-off II in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Francky Dury heeft twee punten achterstand op koploper Excelsior Moeskroen.

De winnaar van de poule speelt tegen de sterkste van groep B van de play-off II om een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

