KNVB-directeur Gudde noemt fout rond Jong Ajax-NEC 'onacceptabel'

"Dit soort grove fouten horen niet te worden gemaakt. Dat is onacceptabel en hier zijn absoluut geen excuses voor", zegt Gudde maandag tegen Voetbal Inside.

Bij het duel tussen Jong Ajax en NEC deed Teun Bijleveld mee bij de Amsterdammers, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De 19-jarige middenvelder ontving vorige week maandag tegen FC Dordrecht (2-3) zijn vijfde gele kaart.

Door een "menselijke fout" van de KNVB dacht Ajax dat Bijleveld slechts op vier gele kaarten stond. Daardoor stond de Noord-Hollander gewoon in de basis bij de ploeg van trainer Michael Reiziger.

"De kaarten bij Jong Ajax moeten handmatig ingevuld worden en dat is bij de wedstrijd tegen De Graafschap niet gebeurd. Volgens ons systeem was de kaart van Bijleveld tegen FC Dordrecht zijn vierde", zei een woordvoerder van de KNVB zondag tegen NUsport nadat de bond bekend had gemaakt dat de Jupiler League-topper overgespeeld moet worden.

"Het is onze taak om dit proces te verbeteren zodat dit in de toekomst niet meer fout kan gaan", stelt Gudde maandag tegen Voetbal Inside. "Neem maar van mij aan dat wij hier intern hard mee bezig zijn."

Gevolgen

Het is nog niet bekend wanneer Jong Ajax-NEC wordt ingehaald. Bijleveld mag dit keer niet meedoen tegen NEC, maar kan maandag wel in actie komen tegen FC Den Bosch.

De beslissing van de KNVB om de wedstrijd over te laten spelen heeft mogelijk grote gevolgen voor de titelstrijd in de Jupiler League. Koploper Fortuna Sittard koestert met nog vier speelronden te gaan vier punten voorsprong op NEC, maar dat aantal kan bij een zege van de Nijmegenaren in Amsterdam worden teruggebracht naar één.

Fortuna Sittard-voorzitter Isitan Gün reageerde zondagavond tegen Voetbal International dan ook woedend op het besluit. "Deze beslissing is schandalig, want Fortuna Sittard is de enige partij die mogelijk wordt geschaad door een fout waar het niks aan kan doen", zei hij.

