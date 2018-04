Van Bronckhorst wil in Marbella rust vinden voor beslissende fase seizoen

"Ik wilde graag de groep nog een keer bij elkaar hebben, zodat we ons gezamenlijk en in alle rust kunnen voorbereiden op de laatste weken van het seizoen. Deze week was daarvoor de enige mogelijkheid'', legt trainer Giovanni van Bronckhorst zijn besluit maandag op de site van Feyenoord uit.

De Rotterdammers spelen over een kleine twee weken de bekerfinale tegen AZ. Dat is een cruciaal duel voor de regerend kampioen, die in de Eredivisie hoogstwaarschijnlijk met de vierde plaats genoegen moeten nemen.

Van Bronckhorst neemt alle spelers uit zijn selectie mee. Ook Jeremiah St. Juste reist af naar Marbella. De verdediger herstelt van een operatie aan zijn schouder, die hem sinds half februari aan de kant houdt.

Feyenoord verbleef van 9 tot en met 14 januari ook al in Marbella voor een trainingskamp tijdens de winterstop. Van Bronckhorst: "De trainingsvelden en het hotel zijn uitstekend, waardoor we daar goed kunnen trainen en beelden kunnen bekijken."

"Daarna kunnen we donderdag fris terugkeren in Rotterdam en kan de volledige focus op de beslissende laatste fase van het seizoen.''

Feyenoord speelt in aanloop naar de bekerfinale in de Eredivisie tegen FC Utrecht (zondag) en Willem II (volgende week woensdag). Na het bekerduel met AZ volgen nog twee competitiewedstrijden voor Feyenoord, tegen Sparta Rotterdam en sc Heerenveen.

