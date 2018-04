Clubicoon Fernando Torres (34) kondigt afscheid aan bij Atletico

"Dit was geen makkelijke beslissing, maar wel de juiste gezien de omstandigheden", zei Torres maandag op een persconferentie. "Ik was 10 toen ik voor het eerst naar Atletico ging. De club voelt als mijn thuis en dat zal altijd zo blijven, maar dit zal mijn laatste seizoen bij de club zijn."

De spits, die een aflopend contract heeft bij Atletico, is niet van plan te stoppen met voetballen. "Ik wil nog twee, drie of vijf jaar doorgaan. Fysiek en mentaal voel ik me goed."

Torres keerde begin 2015 na 7,5 seizoenen bij Liverpool, Chelsea en AC Milan terug bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en in mei 2001 als 17-jarige debuteerde in het betaalde voetbal.

'El Niño' moet in zijn tweede periode bij Atletico echter vaker dan hem lief is op de bank beginnen. Dit seizoen stond hij in de Primera Division maar drie keer in de basis en mocht hij zeventien keer invallen van trainer Diego Simeone. Torres scoorde nog maar twee keer in de competitie.

"Ik heb de beslissingen van de trainer altijd geaccepteerd, maar het verschil dit jaar is dat ik een stuk minder speel en ook minder mogelijkheden zie om te spelen", aldus de 110-voudig international van Spanje (38 goals). "Daarom ga ik op zoek naar een club waar ik wel kan spelen."

Titel

In totaal staat Torres op 393 officiële duels voor Atletico. Daarin scoorde hij 126 keer. Hij won alleen de titel in de Segunda Division (2001/2002) met 'Los Colchoneros'.

De kans dat hij zijn loopbaan bij Atletico afsluit met een landstitel is klein. De ploeg van Simeone speelde zondag met 1-1 gelijk bij Real Madrid en heeft met nog zeven wedstrijden te gaan een achterstand van elf punten op koploper FC Barcelona.

Atletico staat nog wel in de kwartfinales van de Europa League. Vorige week wonnen de Spanjaarden in Madrid de heenwedstrijd tegen Sporting Lissabon met 2-0.

Voorzitter Enrique Cerezo maakte maandag bekend dat de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen - op zondag 20 mei thuis tegen Eibar - een ereduel zal zijn voor "legende" Torres. "De deur staat bij Atletico altijd open voor Fernando", aldus Cerezo. "Hij verdient het best mogelijke afscheid."

