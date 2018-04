Capello (71) zet punt achter succesvolle trainerscarrière

"Ik wilde nog één keer een club trainen. Jiangsu was mijn laatste ervaring", zegt Capello maandag in een interview met RAI Sport.

Eind maart werd de ervaren oefenmeester ontslagen bij Jiangsu Suning. Hij was net begonnen aan zijn tweede seizoen in China, maar na drie competitieduels moest Capello al vertrekken.

De voormalig middenvelder heeft een rijke trainerscarrière achter de rug. Hij was bondscoach van Engeland en Rusland en daarvoor hoofdtrainer bij AC Milan, Real Madrid, opnieuw Milan, AS Roma, Juventus en wederom Real.

Capello werd als coach zeven keer landskampioen en leidde Milan in 1994 naar de Champions League. In de finale in Athene werd het FC Barcelona van Johan Cruijff met liefst 4-0 verslagen.

Capello blijft wel actief in de voetbalwereld, hij gaat aan de slag als analist op de Italiaanse tv. Onder meer tijdens het WK in Rusland van komende zomer zal hij zijn mening geven. "Ik ben erg blij met alles wat ik in het verleden heb bereikt en mijn nieuwe rol als analist bevalt me goed", zegt Capello.