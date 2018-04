Memphis stelt na duel met goal en vier assists dat hij nog veel beter kan

"Ik ben blij met mijn optreden, maar ik kan nog veel beter spelen als ik meer in mezelf geloof", aldus Memphis tegen OLTV. "Ik had meer kunnen doen en vaker kunnen scoren."

De 36-voudig international van Oranje voelt zich uitstekend sinds hij in de spits is gezet door Lyon-trainer Bruno Génésio. Vorige week maakte hij als centrale aanvaller beide goals in de 2-0 thuiszege op Toulouse.

Zondag in Metz stond Memphis naast oud-Ajacied Bertrand Traoré in de spits in een 4-4-2-systeem. Hij gaf de assist bij de 0-1, 0-2, 0-4 en 0-5 en maakte zelf de 0-3 in het Stade Saint-Symphorien.

De oud-PSV'er heeft nu dertien competitiegoals gemaakt in dertig duels. Met tien assists staat hij gedeeld tweede in het assistklassement van de Ligue 1. Alleen Paris Saint-Germain-superster Neymar (dertien) heeft dit seizoen vaker de beslissende pass gegeven.

"Ik ben niet per se een pure spits, maar voel me goed op deze plek", stelde Memphis. "Ik vind het leuk om op deze positie te spelen omdat ik dicht bij de goal sta."

Gelukkig

Génésio prees zijn pupil na diens heldenrol in Metz. "Hij lijkt gelukkig op het veld en is vol zelfvertrouwen", aldus de trainer. "Als je zoveel talent hebt als hij en zoveel zelfvertrouwen hebt als hij nu heeft, dan krijg je dit soort optredens."

"Maar ik denk ook dat zijn nieuwe positie hem flink geholpen heeft. Memphis heeft nu wat meer vrijheid en wat minder verdedigende taken."

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas brak na afloop van de wedstrijd in Metz in bij een interview van Memphis om zijn aanvaller te omhelzen.

"Memphis is weer terug op zijn topniveau, ik ben blij voor hem", jubelde Aulas, die vorig jaar januari ongeveer 16 miljoen euro betaalde aan Manchester United voor de Nederlander. "We hebben hem gesteund toen hij het lastig had. Nu is alles goed en dat maakt ons blij."

Olympique Lyon staat met nog zes wedstrijden te gaan derde in de Ligue 1. Nummer vier Olympique Marseille heeft ook 63 punten, maar een minder doelsaldo. De derde plaats is aan het einde van het seizoen goed voor een plek in de voorrondes van de Champions League.

