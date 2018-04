Japan ontslaat bondscoach Halilhodzic twee maanden voor WK

De 63-jarige Japanner was al in dienst van de bond als technisch directeur en had eerder als coach onder meer topclub Gamba Osaka onder zijn hoede. Nishino speelde in de jaren zeventig als middenvelder twaalf interlands.

Halilhodzic leidde Japan door de kwalificaties naar de zesde deelname op rij aan het WK van komende zomer in Rusland. De 65-jarige Bosniër kreeg de laatste maanden kritiek, vooral na enkele teleurstellende resultaten in oefenduels.

Zo speelde de ploeg met 1-1 gelijk tegen Mali en verloor het met 2-1 van Oekraïne. Halilhodzic was sinds maart 2015 bondscoach van Japan. Hij volgde toen de Mexicaan Javier Aguirre op.

Algerije

Eerder was Halilhodzic bondscoach van Ivoorkust en Algerije op de WK's van respectievelijk 2010 en 2014. Met Ivoorkust werd hij in de groepsfase uitgeschakeld op het WK in Zuid-Afrika.

Vier jaar geleden leidde Halilhodzic Algerije knap naar de achtste finales van het WK in Brazilië, waarin de latere wereldkampioen Duitsland pas na verleniging (2-1) te sterk bleek.

Het WK in Rusland begint voor Japan op 19 juni met een wedstrijd tegen Colombia. Daarna spelen de Aziaten in groep H tegen Senegal en Polen.