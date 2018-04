Fortuna-voorzitter Gün kraakt 'schandalige' beslissing over Jong Ajax-NEC

Bij de beloften van de Amsterdammers stond vrijdag Teun Bijleveld in de basis, maar de middenvelder was geschorst en dus niet speelgerechtigd. Aangezien Ajax daar door een fout van de KNVB niet van op de hoogte was, wordt de wedstrijd overgespeeld.

Die beslissing valt mogelijk in het nadeel uit van koploper Fortuna Sittard. De Limburgers hebben met nog vier speelronden te gaan een voorsprong van vier punten op nummer twee NEC, maar dat gat kan straks dus alsnog worden teruggebracht naar één punt.

"Deze beslissing is schandalig, want Fortuna Sittard is de enige partij die mogelijk wordt geschaad door een fout waar het niks aan kan doen", zei voorzitter Gün zondagavond in gesprek met Voetbal International.

"Aangezien wij ons volledig concentreren op de komende vier wedstrijden die ons wachten, wil ik pas uitgebreider reageren op deze zeer teleurstellende beslissing als het seizoen afgelopen is. Door deze beslissing zijn we alleen nog maar meer gemotiveerd."

Fortuna Sittard vervolgt de competitie maandagavond met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. NEC ontvangt FC Oss en nummer drie Jong Ajax gaat op bezoek bij FC Den Bosch.

