Ten Hag denkt dat koploper PSV 'sowieso' bang is voor Ajax

PSV won zaterdagavond zelf de lastige uitwedstrijd tegen AZ (2-3), terwijl de Amsterdammers Heracles Almelo met 1-0 versloegen. Ten Hag denkt niet dat de weinig indrukwekkende zege van zijn ploeg voor gemakzucht zorgt bij PSV.

"PSV is sowieso wel bang voor ons, dat lijkt me logisch. Wat PSV en AZ zaterdag lieten zien was reclame voor het voetbal in de Eredivisie, maar wij moeten volgende week maar één ding doen: winnen", aldus Ten Hag tegen FOX Sports.

Aangezien PSV dit weekend opnieuw geen punten morste en daardoor nog steeds zeven punten los staat, kan de ploeg van trainer Phillip Cocu volgende week uitgerekend tegen Ajax de landstitel veiligstellen.

Ten Hag kijkt uit naar de kraker in het Philips Stadion. "We kunnen het verschil naar vier punten brengen en dan is er van alles mogelijk. PSV kan bijvoorbeeld in uitduels met Roda JC en ADO Den Haag in de fout gaan. Wij gaan daar strijd leveren en vol voor de winst, dus dat wordt een mooi potje."

Ten Hag hoopt wel dat Ajax het zichzelf in het restant van de competitie makkelijker gaat maken wat betreft het afmaken van kansen. De Amsterdammers waren verreweg de betere ploeg tegen Heracles, maar scoorden slechts één keer via David Neres.

"We willen het publiek vermaken met meer goals en het is doodzonde dat dat niet is gebeurd. Ik kan de ploeg verwijten dat we weinig hebben gescoord, maar complimenteren dat we weinig hebben toegelaten."

De kraker tussen PSV en Ajax begint volgende week om 16.45 uur in het Philips Stadion. Na die wedstrijd staan er nog drie speelronden op het programma dit seizoen.

