Jupiler League-topper Jong Ajax-NEC moet over vanwege fout KNVB

De 19-jarige Bijleveld ontving afgelopen maandag tegen FC Dordrecht (2-3) zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was daardoor geschorst voor de thuiswedstrijd tegen NEC.

Door een administratieve fout van de KNVB dacht Ajax dat Bijleveld slechts op vier gele kaarten stond en dus speelgerechtigd was. Daardoor stond de Noord-Hollander gewoon in de basis bij de ploeg van trainer Michael Reiziger.

De KNVB neemt in een statement de schuld op zich en laat weten de situatie te betreuren. Omdat het de fout is van de voetbalbond neemt de aanklager betaald voetbal geen meetregelen tegen Ajax.

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt ingehaald. Bijleveld mag dit keer in ieder geval niet meedoen tegen NEC, maar kan maandag wel in actie komen tegen FC Den Bosch.

Titelstrijd

De beslissing van de KNVB om de wedstrijd over te laten spelen heeft mogelijk grote gevolgen voor de titelstrijd in de Jupiler League. Koploper Fortuna Sittard koestert met nog vier speelronden te gaan vier punten voorsprong op NEC, maar dat aantal kan straks worden teruggebracht naar één.

Jong Ajax, dat vanzelfsprekend niet kan promoveren naar de Eredivisie, heeft door de beslissing van de KNVB net als NEC 64 punten en neemt op doelsaldo de derde plek in.

Fortuna Sittard vervolgt de competitie maandagavond met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. NEC ontvangt FC Oss en de beloften van Ajax gaan zogezegd op bezoek bij FC Den Bosch.

Overigens is Jong Ajax-NEC niet de enige wedstrijd dit seizoen in de Jupiler League die moet worden overgespeeld. Eerder dit seizoen gebeurde dat ook al met FC Oss-Jong AZ omdat er te veel 'oude' spelers in het veld stonden bij de Alkmaarders.

