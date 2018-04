Memphis vertolkt hoofdrol bij Lyon, snelle hattrick Promes voor Spartak

Memphis maakte bij Metz-Lyon in de 65e minuut de 0-3 door na een fraaie steekpass van Tanguy Ndombele Alvaro oog in oog met doelman Eiji Kawashima succesvol af te ronden.

De 36-voudig Oranje-international was de aangever bij de treffers van Marcelo (twee keer), Bertrand Traoré en Mariano Diaz in achtereenvolgens de eerste, twintigste, 68e en 86e minuut.

De andere Nederlander bij Olympique Lyon, Kenny Tete, zag lijdzaam vanaf de reservebank toe hoe zijn concurrent Rafael de voorkeur kreeg op de rechtsbackpositie.

Gevierde man

Memphis was vorige week in de thuiswedstrijd tegen Toulouse FC (2-0) ook al de gevierde man door beide doelpunten voor zijn rekening te nemen.

Memphis bracht in het competitieduel ervoor bij Olympique Marseille (2-3) in de laatste minuut ook al de winnende treffer op zijn naam. Daarna kwam hij voor Oranje ook tot scoren, in de met 3-0 gewonnen oefeninterland tegen Portugal.

Memphis is sowieso aan een sterk seizoen bezig. De voormalig PSV'er vond alleen in de Ligue 1 al dertien keer het net.

Olympique Lyon klom door de overwinning op FC Metz naar de derde plaats op de ranglijst, maar wordt later op zondag weer voorbij gestreefd door Olympique Marseille als die ploeg voor eigen publiek de volle buit pakt tegen Montpellier.

Promes

Een andere Oranje-international, Promes, was zondag op dreef in de Russische competitie. De 26-jarige aanvaller scoorde in het met 1-4 gewonnen uitduel met Anzhi Makhachkala drie keer tussen de tiende en de 27e minuut. Zijn derde goal was een rake strafschop.

Promes is nu de topscorer van de Premjer Liga met dertien goals. Spartak staat tweede met vijftig punten, twee minder dan koploper Lokomotiv Moskou. Die ploeg heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.