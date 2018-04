Neres schiet Ajax naar magere zege op Heracles

De Amsterdammers lieten tegen de middenmoter uit Almelo legio kansen onbenut en hadden met veel grotere cijfers kunnen en moeten winnen, maar het gat met koploper PSV is wel weer verkleind tot zeven punten.

De Eindhovenaren wonnen zaterdag met 2-3 bij AZ en kunnen daardoor volgende week in de topper tegen Ajax de titel veiligstellen. PSV moet zondag in het Philips Stadion winnen om voor de 24e keer kampioen van Nederland te zijn.

Bij winst voor Ajax of een gelijkspel rest de ploeg van trainer Phillip Cocu uitwedstrijden tegen Roda JC en ADO Den Haag en een thuisduel met FC Groningen om de schaal te pakken. Ajax speelt na de topper in Eindhoven nog thuis tegen VVV-Venlo en AZ en uit tegen Excelsior.

Dolberg

Tegen Heracles was het zondag halverwege een klein wonder dat Ajax nog niet gescoord had. In de eerste helft liet de thuisploeg liefst 22 doelpogingen onbenut, tegenover drie voor de bezoekers.

Donny van de Beek en Rasmus Kristensen waren het dichtst bij 1-0. Ze raakten de paal, terwijl Lasse Schöne en Neres op keeper Bram Castro stuitten.

Na rust had Ajax bij de 27e doelpoging wel eindelijk succes. Neres tikte in de 63e minuut een afgemeten pass van Hakim Ziyech in een keer binnen. Overigens leek de Braziliaan daarbij buitenspel te staan, maar arbiter Bas Nijhuis keurde de treffer goed.

Ook na de 1-0 kreeg Ajax kansen, maar gescoord werd er niet meer. Klaas-Jan Huntelaar kopte vallend naast en verder was Castro steeds bij de les.

Het publiek ging nog wel een keer staan in de Arena, maar dat was vanwege de rentree van Kasper Dolberg, die bijna vier maanden aan kant stond door een voetblessure. Het was een spaarzaam lichtpuntje voor Ajax, dat moet vrezen voor een vierde seizoen zonder prijs.