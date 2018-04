Real en Atletico spelen gelijk, Napoli ontsnapt aan puntenverlies

Real Madrid kwam in de 53e minuut op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Cristiano Ronaldo, die knap een voorzet van Gareth Bale binnen volleerde.

Atletico Madrid bracht vier minuten later alweer de stand in evenwicht dankzij een treffer van Antoine Griezmann, die raak schoot na een combinatie met Vitolo in het vijandelijke strafschopgebied.

Uittredend kampioen Real Madrid komt door de teleurstellende remise naar op 64 punten uit 31 wedstrijden, goed voor de vierde plek. Atletico Madrid is met 68 punten knap de nummer twee op het hoogste niveau in Spanje. Valencia won met 1-0 van Espanyol en staat derde.

FC Barcelona kan de titel nauwelijks meer ontgaan. De Catalanen hebben inmiddels al elf en vijftien punten voorsprong op Atletico Madrid en Real Madrid.

FC Barcelona won zaterdag zelf wel, in eigen huis met 3-1 van Leganes. Lionel Messi was met een hattrick nog maar weer eens de grote man aan de kant van de ploeg van trainer Ernesto Valverde.

Napoli

In de Serie A ontsnapte Napoli ternauwernood aan puntenverlies in de strijd om de titel. De ploeg van trainer Maurizio Sarri won dankzij twee late doelpunten met 2-1 van laagvlieger Chievo Verona.

Dries Mertens had na 51 minuten de ideale mogelijkheid om Napoli op voorsprong te zetten, maar de Belg miste een strafschop. Twintig minuten later zorgde Mariusz Stepinski voor de verrassende voorsprong namens Chievo.

De thuisploeg leek op een nederlaag af te stevenen, maar invaller en oud-Ajacied Arek Milik maakte één minuut voor tijd gelijk. In een laatste slotoffensief tekende Amadou Diawara diep in blessuretijd ook nog voor de 2-1.

Door de zege bracht Napoli de achterstand op koploper Juventus weer terug tot vier punten met nog zeven wedstrijden te gaan. De 'Oude Dame' won zaterdag al met 2-4 van Benevento.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A

Premier League

In Engeland won Arsenal in Londen met 3-2 van het Southampton van Wesley Hoedt. Danny Welbeck maakte het verschil bij de thuisclub. Hij bracht twee treffers op zijn naam (2-1 en 3-2). Ploeggenoot Pierre-Emerick Aubameyang zorgde voor 1-1. Namens de bezoekers kwamen Shane Long en Charlie Austin tot scoren.

Beide ploegen beëindigden het duel met tien man. Mohamed Elneny (Arsenal) en Jack Stephens (Southampton) moesten in de extra tijd vertrekken. Bij Southampton speelde Hoedt de gehele wedstrijd.

Arsenal blijft zesde op de ranglijst. Degradatiekandidaat Southampton staat nog altijd op de achttiende plek, met drie punten minder dan Crystal Palace dat vooralsnog de veilige zeventiende plek inneemt.

Arsenal verdedigt donderdag in Moskou in de kwartfinales van de Europa League een voorsprong van 4-1 tegen CSKA Moskou.

Chelsea

Voor Chelsea is de vijfde plek in de eindstand van de Premier League nog het hoogst haalbare. De regerend kampioen bleef voor eigen publiek in de Londense derby tegen West Ham United steken op 1-1.

Cesar Azpilicueta opende namens de thuisploeg in de 36e minuut de score, Javier Hernandez maakte ruim een kwartier voor tijd gelijk. Daar bleef het bij op Stamford Bridge.

Chelsea staat met nog zes wedstrijden te spelen op tien punten van nummer vier Tottenham Hotspur. Het onderlinge duel vorige week eindigde in 3-1 voor de Spurs. De eerste vier plaatsen zich in Engeland voor de Champions League. Chelsea kan zich als nummer vijf plaatsen voor de Europa League.

De wisselvallige ploeg van coach Antonio Conte hoopt nog wel op de eindzege in de FA Cup. In de halve finales speelt Chelsea over twee weken thuis tegen Southampton.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League