Feyenoord wint in Enschede en duwt FC Twente dieper in problemen

Jean-Paul Boëtius zette Feyenoord al vroeg in de wedstrijd op 0-1, waarna Adam Maher nog voor rust gelijkmaakte. Door goals in de tweede helft van Steven Berghuis en Nicolai Jörgensen pakten de bezoekers alsnog drie punten.

Door de zege van Feyenoord is degradatie voor FC Twente weer een stapje dichterbij. De Tukkers zagen concurrenten Sparta (3-2 tegen VVV-Venlo) en Roda JC (3-2 tegen PEC Zwolle) zaterdag wel winnen, waardoor de achterstand oploopt. Met nog vier speelronden te gaan heeft Sparta vier punten meer dan de ploeg van interim-trainer Marino Pusic en Roda JC zes.

Feyenoord staat stevig op de vierde plaats met vijf punten voorsprong op FC Utrecht, dat eerder op zondag met 3-3 gelijkspeelde tegen ADO Den Haag.

De vierde plek geeft recht op een plek in de play-offs om Europees voetbal, maar als de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de KNVB-beker wint is directe plaatsing voor de voorronde van de Europa League alsnog een feit. De eindstrijd tegen AZ is over twee weken in De Kuip.

Negen seconden

De wedstrijd in de Grolsch Veste kende zondag een bijzondere start, want al na negen seconden trok arbiter Danny Makkelie geel voor FC Twente-spits Tom Boere vanwege een overtreding op Feyenoord-verdediger Jan-Arie van der Heijden.

Het was de snelste boeking in de Eredivisie sinds de gele kaart na zeven seconden voor huidig Roda JC-trainer Robert Molenaar, destijds speler van FC Volendam, op 28 november 1992.

Feyenoord liet zich niet van de wijs brengen door de felheid in de beginfase bij Twente. De bezoekers lieten de bal rondgaan en na achttien minuten opende Boëtius de score. De buitenspeler, die de laatste weken aardig op dreef is, rondde op aangeven van Jens Toornstra een vloeiende aanval af (0-1).

Vier minuten later was het weer gelijk en dat mocht Feyenoord-doelman Brad Jones zich aanrekenen. De Australiër, die hoopt op een plekje in de WK-selectie van bondscoach Bert van Marwijk, passte de bal zomaar in de voeten van de jagende Maher, waarna de middenvelder eenvoudig binnentikte (1-1).

Twente putte moed uit de gelijkmaker en met name van Oussama Assaidi, terug na knieklachten, ging de nodige dreiging uit. De Marokkaanse aanvaller voerde zijn individuele acties echter te lang door. Aan de andere kant liet doelman Joël Drommel zich net niet verrassen door een kopbal van Sven van Beek.

Hakje

Na rust joeg FC Twente op de voorsprong, maar de eerste grote kans was voor Jörgensen, die na blessureleed terugkeerde in de basis. Na een voorzet vanaf rechts had de Deen een leeg doel voor zich, maar hij schoot van dichtbij over.

Met Robin van Persie inmiddels als invaller in de ploeg kwam het nog goed voor Feyenoord. Steven Berghuis rondde in de 67e minuut een mooie combinatie met Karim El Ahmadi koelbloedig af met een laag schot in de verre hoek (1-2).

Acht minuten later maakte Jörgensen zijn enorme misser goed. Via Van Persie en El Ahmadi kreeg de spits de bal vlak voor het doel voor zijn voeten, waarna hij de bal met de hak stijlvol door de benen van Twente-doelman Joël Drommel binnentikte (1-3).

Het bleek de genadeklap voor FC Twente, dat moet vrezen dat het voor het eerst sinds het seizoen 1983/1984 niet meer op het hoogste niveau actief zal zijn.

