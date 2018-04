Ajax begint zonder verrassingen aan thuisduel met Heracles Almelo

Maximilian Wöber is in het centrum van de verdediging de logische vervanger van de geschorste Joël Veltman, die vorige week in het met 1-2 gewonnen uitduel met FC Groningen een rode kaart (twee keer geel) kreeg.

De Oostenrijker was aanvankelijk een twijfelgeval omdat hij een paar dagen met griep kampte, maar hij was daar vrijdag alweer van hersteld.

Klaas-Jan Huntelaar krijgt zoals verwacht in de spits de voorkeur boven Kasper Dolberg, die na drieënhalve maand terugkeert in de wedstrijdselectie. De pas 20-jarige Deen scheurde op 24 december in de confrontatie in eigen huis tegen Willem II een bandje in zijn rechtervoet en stond sindsdien aan de kant.

Titelrace

Ajax heeft de titelrace zo goed als verloren na de spectaculaire ontsnapping van PSV zaterdagavond op bezoek bij AZ (3-2).

De Amsterdammers kunnen met een zege op Heracles wel een voorschot op de tweede eindklassering nemen. Die plaats geeft volgend seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League.

Heracles staat veilig in de middenmoot en hoopt nog op een plek bij de eerste acht en daarmee een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Wöber, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar en Kluivert.

Opstelling Heracles Almelo: Castro; Breukers, Droste, Wuytens, Baas; Van Ooijen, Monteiro, Duarte; Navratil, Gladon en Kuwas.

