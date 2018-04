Heerenveen-Groningen en Utrecht-ADO eindigen in gelijkspel

Heerenveen kwam op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Michel Vlap, maar Groningen kwam langszij dankzij een treffer van Tom van Weert.

Met name Groningen kon het puntje zeer goed gebruiken in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De Noorderlingen hebben nu net als Willem II en NAC Breda vier punten voorsprong op nummer zestien Roda JC.

Heerenveen schoot weinig op met de puntendeling en bleef met veertig punten op de achtste plaats staan op de ranglijst.

De Friezen hebben daarmee virtueel gezien wel een ticket voor de play-offs om Europees voetbal die na afloop van het reguliere seizoen worden gespeeld in handen.

Schuivertje

Heerenveen was in de eerste helft de bovenliggende partij en dat resulteerde in de 31e minuut in de 1-0 van Vlap, die een door Arber Zeneli doorgekopte bal met een schuivertje langs doelman Sergio Padt schoot.

FC Groningen herstelde zich na rust knap en bracht in de 55e minuut dankzij een rake kopbal van Van Weert op aangeven van Mimoun Mahi de stand in evenwicht.

De aanvaller in vorm kreeg vervolgens ook kansen op de 1-2, maar de in de slotfase verhitte Derby van het Noorden bleef steken op 1-1.

Bij Heerenveen maakte Jordy Bruijn zijn basisdebuut doordat Martin Ödegaard en Stijn Schaars de afgelopen week voor langere tijd wegvielen.

FC Utrecht-ADO Den Haag

Sander van de Streek, Gyrano Kerk en Zakaria Labyad waren verantwoordelijk voor de doelpunten van FC Utrecht, terwijl Björn Johnsen, Tom Beugelsdijk en Elson Hooi de treffers van ADO voor hun rekening namen. De laatste twee goals (de 2-3 en 3-3) vielen in de blessuretijd.

FC Utrecht bleef door de remise comfortabel op de vijfde plaats staan, maar zag het gat met nummer vier Feyenoord wel vergroot worden tot vijf punten doordat de Rotterdammers de volle buit pakten op bezoek bij FC Twente (1-3).

ADO Den Haag verzuimde op zijn beurt uitstekende zaken te doen in de strijd om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

De ploeg van trainer Alfons Groenendijk heeft weliswaar evenveel punten als nummer acht sc Heerenveen, maar beschikt over een minder doelsaldo.

Debutant

ADO Den Haag begon tegen FC Utrecht met een debutant in het doel. Indy Groothuizen was de vervanger van de aan zijn lies geblesseerde Robert Zwinkels.

De 21-jarige voormalig jeugdinternational maakte in de eerste helft een prima indruk, maar was wel kansloos bij een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied van Van de Streek.

FC Utrecht deed zichzelf met de ruststand van 1-0 tekort. De thuisclub liet de nodige kansen liggen en kreeg daar na rust de rekening voor gepresenteerd.

ADO Den Haag kwam dankzij Johnsen en Beugelsdijk al snel op een 1-2 voorsprong, maar binnen een mum van tijd maakte FC Utrecht er via Kerk ook weer 2-2 van.

Hooi leek met een schot in de korte hoek ADO Den Haag in de extra tijd alsnog naar de winst te schieten, maar Labyad had in de 94e minuut uit een schitterende vrije trap het laatste woord en redde FC Utrecht: 3-3.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie