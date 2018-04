PSV bevestigt interesse van Everton in technisch manager Brands

Dat vertelde algemeen directeur Toon Gerbrands zondag bij het FOX Sports-programma De Tafel van Kees. Everton heeft tegenover PSV nog niets laten weten.

"Everton heeft al vaker bij hem aangeklopt. Onlangs, maar ook al twee keer daarvoor", zegt Gerbrands. "Een jaar geleden en een half jaar geleden."

Engelse media meldden vrijdag al dat Everton bijna rond is met Brands. De deal zou na het seizoen officieel bekend worden gemaakt.

Contract

Van een akkoord is echter nog geen sprake, benadrukt Gerbrands. "Als Marcel meldt dat hij die kant op wil en Everton meldt zich ook bij ons, dan zien we wel verder."

"Als je Marcel kent, weet je dat het nog geen gelopen koers is. Het gevoel moet voor honderd procent kloppen. Als dat niet het geval is, dan zegt hij gewoon nee."

Brands heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2020, maar Gerbrands vindt het geen probleem dat de technisch manager praat met andere clubs.

"Als er iets speelt, wordt dat wel meteen intern gedeeld. Hij meldt het dan ook keurig als hij in gesprek is. Er kan een moment zijn dat er een dusdanige kans voorbijkomt, dat je met elkaar gaat praten."

Populair

Everton is niet de eerste club die tijdens het dienstverband van Brands bij PSV een poging waagt om hem in te lijven. "Hij is gewoon een populaire technisch directeur en wordt vaak gebeld. Meestal vanuit Engeland."

De 56-jarige oud-voetballer was eerder technisch directeur bij RKC en AZ en ging in 2010 aan de slag bij PSV. Onder zijn bewind werden de Eindhovenaren in 2015 en 2016 kampioen van Nederland en zijn ze nu dicht bij een nieuwe landstitel.

