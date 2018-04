Trainer Fraser legt lot in handen clubleiding na nieuwe nederlaag Vitesse

"Ik weet heel goed hoe het in elkaar steekt. Als je wint is er euforie. En nu is er kritiek en crisis waarschijnlijk. Dat hoort bij het vak", vertelde hij na de derde verliespartij in vier wedstrijden bij de NOS.

Of hij het seizoen bij Vitesse mag afmaken, is volgens Fraser helemaal aan de clubleiding. "Gelukkig ga ik daar zelf niet over, dat moeten andere mensen maar bepalen. De ene club waar het moeilijk gaat verlengt het contract van de trainer en de andere club trapt de trainer eruit."

"Ik ben gewoon met mijn werk bezig en zoals je ziet heb ik daar mijn handen vol aan. Dus aan een voorspelling ga ik me niet eens wagen."

Fraser verwacht dat het sowieso een hectische week gaat worden. "Het hoort ook bij deze club dat je geïrriteerd raakt over dit soort uitslagen. Dat is de enige manier om terug te vechten."

Crisisberaad

Vitesse houdt deze week crisisberaad over de positie van de trainer, meldt De Gelderlander zondag. Bij dat beraad zullen naast algemeen directeur Joost de Wit en technisch directeur Marc van Hintum ook onder anderen de Russische commissarissen Yevgeni Merkel en Valeri Oyf aanwezig zijn.

Als Fraser aan mag blijven, wacht hem volgende week zaterdag een beladen wedstrijd. Uitgerekend zijn toekomstige club, het tegen degradatie strijdende Sparta, is dan de tegenstander in Gelredome.

"Mensen die me kennen weten dat dit helemaal geen issue is. Ik wil gewoon elke wedstrijd winnen, zoals altijd.", benadrukt Fraser, die Vitesse vorig seizoen met de bekerwint nog aan de eerste prijs in de clubhistorie hielp.

Vitesse strijdt dit seizoen nog voor een Europees ticket. De Arnhemmers staan met nog vier wedstrijden te gaan op de zevende plaats in de Eredivisie. Een positie bij de beste acht is vereist om deel te mogen nemen aan de play-offs voor Europees voetbal.

