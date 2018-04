Pogba blij voor United-fans dat aartsrivaal City titel niet pakt in derby

"Voor onze fans zou het als doodgaan hebben gevoeld als City tegen ons kampioen was geworden", zei de Fransman na de met 2-3 gewonnen wedstrijd. "Hen zien feesten, dat kon ik niet laten gebeuren."

Manchester City heeft in de Premier League een straatlengte voorsprong op de concurrentie en zou bij een overwinning een beslissend gat van negentien punten hebben geslagen met nummer twee United, met nog zes wedstrijden te gaan.

De thuisploeg leek de titel veilig te stellen toen het halverwege op een 2-0 voorsprong stond, maar twee goals van Pogba en een van Chris Smalling deden de wedstrijd volledig kantelen.

"Ik wist dat ik Nemanja Matic in mijn rug had en kon daarom vaak in het strafschopgebied van de tegenstander komen", gaf Pogba aan. "Ik heb de ruimte die ik kreeg optimaal benut."

Mourinho

United-coach José Mourinho weet dat de overwinning in het Etihad Stadium slechts uitstel van executie is en dat City dit seizoen uiteindelijk toch de titel gaat grijpen. Dat liet hij na afloop ook blijken richting Pep Guardiola, coach van de stadgenoot.

"Ik heb Pep wel alvast gefeliciteerd, want zij verdienen de titel", zei Mourinho. "Natuurlijk zijn ze bij City gefrustreerd, want ze wilden het tegen ons afmaken. Maar vroeg of laat gaan ze kampioen worden."

Pogba werd een dag voor de wedstrijd ongewild al hoofdrolspeler van de de derby toen Guardiola zei dat de Fransman in de winterstop was aangeboden bij City. Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Pogba die op z'n zachtst gezegd geen goede relatie onderhoudt met Guardiola, ontkende dat verhaal vervolgens.

"Ik weet niet of dat verhaal klopt, maar als het waar is dat Pogba wordt aangeboden bij andere clubs, dan is hij na vanavond in ieder geval meer waard geworden", grapte Mourinho na de wedstrijd. De Franse international werd in 2016 door United voor 105 miljoen euro gekocht van Juventus en gold destijds als de duurste speler aller tijden.

De Bruyne

City begon in de derby overigens niet in de sterkst mogelijke opstelling. Onder anderen Kevin de Bruyne en Sergio Aguero bleven ruim zeventig minuten op de bank, met het oog op de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Liverpool.

Daarin moet de Engelse koploper dinsdag een 3-0 achterstand uit het heenduel zien weg te poetsen.