Hendrix denkt dat comeback PSV tegen AZ hard aankomt bij Ajax

"Ik denk dat de Ajax-spelers er wel even van stonden te kijken toen het van 2-0 opeens 2-3 werd. Dat gevoel nemen ze misschien wel mee naar vandaag en ook volgende week", aldus de middenvelder.

PSV boog in de zinderende slotfase van het spektakelstuk tegen AZ in een tijdsbestek van amper vijf minuten een 2-0 achterstand om in een 2-3 voorsprong.

De koploper van Nederland vergrootte daarmee het gat met naaste achtervolger Ajax tot tien punten en kan volgende week in eigen huis tegen uitgerekend de grote rivaal het kampioenschap definitief veiligstellen.

PSV zou dan zelfs aan een gelijkspel voldoende hebben, als Ajax tenminste zondag voor eigen publiek verliest van Heracles Almelo.

1001

"Maar we hebben alles nu sowieso in eigen hand. We staan op matchpoint en moeten het volgende week afmaken. Iedereen heeft ongelooflijk veel zin in die wedstrijd", zegt Hendrix.

"Op een schaal van één tot duizend is het 1001 lekker om tegen Ajax kampioen te kunnen worden. Ik weet niet of het ooit eerder is voorgekomen dat PSV dat tegen Ajax kon bewerkstelligen, maar ik heb het zover ik weet nog nooit eerder meegemaakt."

Ondanks de riante uitgangspositie wil Hendrix niet al te hard van stapel lopen en waakt hij voor een te grote euforiestemming binnen de club.

"We stonden weliswaar na afloop uitbundig te juichen voor het uitvak, maar we voelen ons nog zeker geen kampioen. We zijn vooral ontzettend blij dat we ons zo knap terugknokten in de wedstrijd. Dat is een compliment waard aan de hele ploeg."

Hendrix beleefde naar eigen zeggen tegen AZ één van de krankzinnigste wedstrijden uit zijn nog prille loopbaan en zal die dan ook niet snel vergeten.

"We lieten de koppies niet hangen bij de 2-0 en dat heeft ons dit resultaat opgeleverd. Het zegt veel over de veerkracht waarover dit team beschikt. Na de 2-1 wisten we dat er nog van alles mogelijk was. Ha, dat bleek wel."

