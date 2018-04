AZ-doelman Bizot: 'Zo'n fout overkomt je één keer in je leven'

"Het is niet nodig om mij op te beuren", begon de neo-international van het Nederlands elftal na afloop van het spektakelstuk zijn verhaal in de catacomben van het AFAS Stadion.

"Ik vind het ook helemaal geen probleem om hier nu voor alle camera's te moeten verschijnen. Dat hoort er nou eenmaal allemaal bij."

Bizot ging in de 76e minuut bij een 2-1 stand in het voordeel van AZ gruwelijk in de fout door een terugspeelpass tegen de inglijdende Hirving Lozano aan te schieten, waarna de bal pardoes in het net verdween.

Bizot nam uiteraard de volledige verantwoordelijk van het bizarre tegendoelpunt op zich, maar hij vond wel dat er ook verzachtende omstandigheden waren.

"De terugspeelpass was in mijn ogen iets te zacht, waardoor ik de bal wat moest ophalen. Daardoor had Lozano de kans om mij op te jagen. Ik moest de bal daarna eerst nog van links naar rechts verplaatsen. Ik keek naar de vrije man en wilde naar hem schieten. Lozano zat er echter nog net tussen en met wat geluk ging de bal het doel in. Zoiets overkomt je één keer in je leven", zei hij.

"Kijk maar naar al mijn voorgaande wedstrijden. Ik heb al honderden van dat soort ballen goed verwerkt. Nu is het dan één keer fout gegaan. Dat is zuur. Dat is klote. Maar ik moet niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik moet gewoon lekker doorgaan."

Gedomineerd

Opmerkelijk genoeg overkwam het Bizot in de eerste helft ook al bijna een keer, maar toen kreeg Lozano zijn voet net niet tegen de bal en kwam de sluitpost er zonder kleerscheuren vanaf.

"Ik denk dat het plan van PSV ook was om mij vroeg onder druk te zetten. Dat is niet erg, mits ik goede terugspeelballen krijg. De snelheid moet goed zijn en ik moet op mijn goede been aangespeeld worden. Dat is al het hele seizoen gewoon goed gegaan. We willen ook op die manier voetballen. Zeker als we met vijf man achterop spelen. Dat hebben we vandaag uitstekend gedaan, maar helaas hebben we wel met 2-3 verloren."

Bizot was van mening dat AZ daarmee veel te weinig kreeg, maar ontkende niet dat de ploeg het ook aan zichzelf te danken had dat ze met lege handen achterbleven.

"Volgens mij hadden wij tachtig procent balbezit. We hebben de wedstrijd volledig gedomineerd. PSV was helemaal nergens te bekennen. We hebben voldoende kansen gecreëerd. Als we de 3-0 en 4-0 hadden gemaakt, dan hadden we de wedstrijd simpel uitgetikt", stelde hij.

"Bij de 2-1 verdedigden we een standaardsituatie slecht en vanaf dat moment stond het bij ons niet helemaal goed meer. We liepen steeds meer achteruit in plaats van dat we ons eigen spel bleven spelen. Dat heeft in een 2-3 nederlaag geresulteerd. Enorm zonde."

AZ deed door de nederlaag slechte zaken in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League. De Alkmaarders kunnen zondag op acht punten achterstand van runner-up Ajax te komen staan als die tenminste het thuisduel met Heracles Almelo in een overwinning omzet.

