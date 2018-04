Vlaar en Van den Brom 'schijtziek' van arbiter Blom tijdens AZ-PSV

De winnende treffer van de Eindhovenaren viel uit een strafschop en aanvoerder Vlaar kreeg in de slotfase een rode kaart, terwijl er weinig aan de hand leek in een duel met Hirving Lozano.

"Ik raakte Lozano niet. Hij viel en deed het slim, maar ik word er schijtziek van iedere keer. Schei toch uit", uitte Vlaar zijn frustratie over Blom voor de camera van FOX Sports.

Volgens de verdediger gaf Blom ook veel te makkelijk een strafschop nadat Luuk de Jong naar de grond ging bij een duel. "Ik hield hem niet vast, duwde hem niet... Dit gebeurt tien keer per wedstrijd. Ik wil het na de wedstrijd nog gaan vragen, maar hij ging snel de kleedkamer in. Daar is hij veilig."

Toch vond Vlaar dat AZ de hand ook in eigen boezem moet steken. De Alkmaarders gaven na rust een 2-0 voorsprong weg. "Het is een enorme deceptie. Ongelooflijk wat er is gebeurd en hoe we het hebben weggegeven."

Van den Brom

Coach Van den Brom was eveneens woedend op Blom. "Het was een belachelijke strafschop. Onze grote vriend Blom krijgt het weer voor elkaar. Er is dit weekend één topwedstrijd. Ik begrijp niet dat we daar geen topscheidsrechter voor krijgen", zei hij.

Van den Brom vond de rode kaart voor Vlaar in de slotfase eveneens onterecht. "Een belachelijke strafschop, een belachelijke rode kaart. Het zal niet eens een keer meezitten. De spelers weten niet waar ze aan toe zijn bij deze scheidsrechter."

De trainer van AZ deed, tegen zijn gewoonte in, een tactische aanpassing en speelde met drie centrale verdedigers. "We hebben ervoor gekozen PSV op een andere manier te bestrijden. Daar hebben we deze week veel aandacht aan gegeven. De kwaliteit van PSV zit voorin", legde hij uit.

"Het pakte fantastisch uit, ook al klinkt dat gek als je verliest. Onze backs konden op deze manier aanvallen. Het heeft helaas 75 minuten geduurd. We hebben de tegenstander terug in de wedstrijd geholpen uit een spelhervatting. Daar moeten we kritisch op zijn. Het is uiteindelijk niet genoeg."

AZ deed slechte zaken in de strijd om de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League. De Alkmaarders hebben vijf punten achterstand op Ajax.

