Van Ginkel spreekt van 'droomscenario' na miraculeuze zege bij AZ

"Dit is het droomscenario; om in eigen huis tegen een directe concurrent kampioen te worden. Daar kijken we naar uit", zei Van Ginkel tegen FOX Sports na de winst in het AFAS Stadion.

Na rust kwam PSV in Alkmaar op een 2-0 achterstand, maar in vijf minuten tijd won de koploper van de Eredivisie alsnog door doelpunten van Gaston Pereiro, Hirving Lozano en Van Ginkel, die een strafschop benutte.

"Je moet altijd het geloof houden en dat hebben we het hele jaar al. Na de 2-1 ging het weer leven en werd AZ wat zenuwachtiger", beschreef Van Ginkel de totstandkoming van de overwinning.

PSV treft Ajax volgende week om 16.45 uur voor eigen publiek Ajax en stelt bij een zege het 24e kampioenschap in de clubhistorie definitief veilig.

Cocu

Trainer Cocu besefte dat de titel nu wel erg dichtbij is. "Het voelt niet als een kampioenschap, maar het betekent wel dat we een grote stap hebben gezet", zei hij.

"We wisten dat het in het team zit. Ook na de 2-0 liet niemand het 'kopje' hangen. Ik kan mijn team alleen maar complimenten geven voor hoe ze het hebben opgepakt."

PSV begon sterk aan de tweede helft, maar AZ sloeg bij de eerste kans in de 53e minuut via Wout Weghorst toe: 1-0. De spits scoorde na een uur spelen met een kopbal opnieuw, waarmee het duel leek gespeeld.

Cocu hield echter vertrouwen in zijn ploeg en zag zijn keuzes uiteindelijk goed uitpakken. "We speelden goed en met Pereiro hadden we iemand in het veld staan die altijd kan scoren. Daarom duurde het ook lang voordat ik ging wisselen.''

AZ deed slechte zaken in de strijd om de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League. De Alkmaarders hebben vijf punten achterstand op Ajax.

