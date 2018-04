PSV neemt belangrijke horde in titelrace met bizarre comeback bij AZ

PSV kwam door twee doelpunten van Wout Weghorst in respectievelijk de 53e en 61e minuut op een 2-0 achterstand, maar Gaston Pereiro, Hirving Lozano en Marco van Ginkel (strafschop) zorgden in achtereenvolgens de 74e, 77e en 79e minuut alsnog voor de overwinning.

AZ beeïndigde de wedstrijd tot overmaat van ramp met tien man na een rode kaart voor Ron Vlaar, die de doorgebroken Lozano vlak voor tijd naar de grond haalde.

PSV vergrootte dankzij de knappe comeback het gat met naaste achtervolger Ajax tot tien punten, maar de Amsterdammers komen zondag nog wel in eigen huis in actie tegen Heracles Almelo. Die wedstrijd begint om 16.45 uur.

De ploeg van trainer Phillip Cocu treft volgende week voor eigen publiek Ajax en stelt bij een zege het kampioenschap definitief veilig. AZ deed slechte zaken in de strijd om de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League. De Alkmaarders hebben vijf punten achterstand op Ajax.

Schwaab

PSV had het in de openingsfase van de wedstrijd tegen AZ ontzettend lastig en had het aan Daniel Schwaab te danken dat dat niet resulteerde in een vroege achterstand. De Duitse verdediger redde in de dertiende minuut op wonderbaarljke wijze op de doellijn bij een schot van Teun Koopmeiners.

De koploper leek wakker geschrokken en kreeg in de zestiende minuut ook een grote kans op de openingstreffer.

Na goed terugleggen van Luuk de Jong had Bart Ramselaar de bal van zo'n zeven meter afstand voor het inschieten, maar hij schoot veel te gehaast en wild over.

PSV leek amper twee minuten later alsnog op voorsprong te komen toen De Jong raak kopte na een vrije trap van Pereiro (die de geschorste Steven Bergwijn verving), maar zijn goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Desondanks kreeg PSV steeds meer grip op de verrassende 5-3-2-formatie van AZ met Ricardo van Rhijn als extra verdediger en Oussama Idrissi op de reservebank en het wachten was op de 0-1. De Jong was daar in de 37e minuut andermaal dichtbij, maar dit keer kopte de spits tegen de paal.

Weghorst

PSV zette die lijn in de tweede helft door en had de pech dat in de 48e minuut - weliswaar opnieuw terecht - weer een goal van De Jong werd afgekeurd wegens buitenspel.

AZ kwam er in die periode eigenlijk helemaal niet meer aan te pas, maar kwam in de 53e minuut wel tegen de verhouding in op 1-0. Guus Til werd na een fraaie pass van Alireza Jahanbaksh nog gestopt door Jeroen Zoet, maar de rebound was een simpele prooi voor Weghorst.

Vanaf dat moment gooide AZ alle schroom van zich af en dat leverde in de 61e minuut zelfs de 2-0 op van Weghorst. De kersverse international van Oranje werd op maat bediend door Jahanbakhsh en kopte de bal beheerst achter de kansloze Zoet.

Blunder

Wat volgde was een bizar laatste half uur, waarin PSV in een tijdsbestek van slechts vijf minuten de schier onoverbrugbare 2-0 achterstand omzette in een 2-3 voorsprong.

Eerst was het Pereiro die in de 74e minuut knap met rechts de 2-1 binnen volleerde, waarna Lozano na een ongelooflijke blunder van doelman Marco Bizot de 2-2 binnengleed en Van Ginkel uit een strafschop (overtreding Vlaar) ook nog eens voor de 2-3 zorgde.

AZ probeerde er op zijn beurt nog wel een slotoffensief uit te persen, maar ook een goal van Van Rhijn uit een vrije trap van Jahanbakhsh werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. PSV hield stand, waardoor de Eindhovenaren de titel nauwelijks meer kan ontgaan.

