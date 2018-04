Roda JC en NAC boeken belangrijke zege in strijd tegen degradatie

Door de zege komt NAC met nog vier duels te spelen op dertig punten. De ploeg van coach Stijn Vreven staat daarmee op een veilige veertiende plaats, met vier punten voorsprong op nummer zestien Roda JC, dat richting nummer vijftien FC Groningen sluipt.

Roda begon uitstekend tegen PEC en overliep de Zwollenaren in het eerste kwartier volledig. Dat resulteerde al in de derde minuut in de openingstreffer. Donis Avdijaj leek zich op de rand van het strafschopgebied vast te lopen, maar verraste doelman Diederik Boer alsnog met een schot in de verre hoek.

Vijf minuten later was het via Simon Gustafson opnieuw raak. De Zweed schoot een voorzet van de rechterkant in de korte hoek binnen. Avdijaj leek daarna voor 3-0 te zorgen, maar de Duitser stond buitenspel. PEC kwam via Younes Namli nog wel voor rust terug. De Deen schoot een vrije trap in de korte hoek raak, iets waar doelman Hidde Jurjus niet op had gerekend.

Na rust zakte het amusementsniveau flink. Roda hield vooral tegen en speculeerde op de omschakeling, terwijl PEC maar niet door de verdedigingslinie kwam. Vijf minuten voor tijd lukte dat invaller Queensy Menig met een intikker alsnog, maar Mikhail Rosheuvel zorgde met een schot in de bovenhoek alsnog voor een Limburgse zege.

Ondanks het verlies blijft PEC volop meedoen in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van coach John van 't Schip staat zesde met 43 punten.

NAC-Vitesse

Niet voor het eerst dit seizoen begon Vitesse op bezoek bij NAC lankmoedig aan een duel. De Arnhemmers werden vanaf het begin teruggedrongen door de thuisploeg, waar spits Sadiq Umar bijzonder actief was.

De Nigeriaan kreeg al na twaalf minuten een uitgelezen kans om NAC op voorsprong te zetten. Hij nam de bal na een vrije trap goed aan, maar schoot uit de draai wild over. Vlak daarna stuurde hij Rai Vloet alleen op doelman Jeroen Houwen af. De middenvelder duikelde over de keeper heen, maar kreeg terecht geen strafschop.

Bij de derde keer dat Umar voor het doel van Vitesse opdook was het wel raak. De Nigeriaan versierde een vrije trap die door Angeliño werd binnengeschoten. De poging van de Spaanse linksback ging via de muur binnen.

Na rust bemoeide Vitesse, waar Alexander Büttner voor het eerst sinds december weer eens mocht meespelen, zich wat meer met het spel. De Arnhemmers kwamen wel goed weg toen een treffer van Mounir El Allouchi werd afgekeurd wegens buitenspel.

Via invaller Thomas Buitink kwam de equipe van trainer Henk Fraser zelf dicht bij een treffer. Het schot van de aanvaller belandde buiten bereik van doelman Nigel Bertrams op de paal. Beide ploegen kregen nog wel wat kansjes op treffers, maar het bleef bij het doelpunt van Angeliño. Vitesse is zo al vier duels zonder zege.

