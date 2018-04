Robben: 'Inhalen Cruijff geeft extra tintje aan landstitel met Bayern'

Daarmee lost de 92-voudig international van Oranje Johan Cruijff af, met wie hij tot zaterdag het record deelde met tien kampioenschappen.

"Dat geeft een extra tintje. Ik wist na vorig jaar dat ik gelijk met hem stond. Het is iets om trots op te zijn dat ik de grootste aller tijden inhaal en het record nu alleen heb", zei Robben na de 1-4 overwinning op FC Augsburg tegen FOX Sports.

De 34-jarige aanvaller werd al voor de zesde keer op rij kampioen met Bayern, maar de suprematie in de Bundesliga verveelt hem niet.

"Het blijft leuk. Iedereen zegt dat het verschil te groot is en dit seizoen is dat ook wel zo, maar toen we van trainer wisselden stonden we nog vijf punten achter. In de Bundesliga krijg je niets cadeau; je moet het altijd nog maar even doen."

Dankbaar

Robben doelde met de trainerswissel op Jupp Heynckes, die in oktober de ontslagen Carlo Ancelotti opvolgde en nu in vier termijnen vier keer kampioen is geworden met Bayern. Robben heeft veel respect voor de 72-jarige Duitse coach.

"We hebben sinds de switch een ongelooflijke serie neergezet. Heynckes doet het toch maar weer. Daar kun je je petje voor afnemen. Respect dat hij het überhaupt weer heeft wíllen doen. We kunnen hem alleen maar dankbaar zijn."

Het is nog niet zeker dat Robben volgend seizoen ook in München speelt, want de oud-speler van FC Groningen, PSV, Chelsea en Real Madrid beschikt over een aflopend contract en heeft nog niet bijgetekend.

Volgens de aanvaller, die niet te veel over de kwestie loslaat, liggen alle opties nog open. "Ik heb al een keer met de club gesproken. Het is wat later dan we gewend zijn en dat maakt het niet makkelijker. Ik ben ook een mens en heb mijn plannen, net als de club."

Heynckes

Heynckes zelf bleef bescheiden onder het succes. "Mijn spelers zijn de hoofdrolspelers en ik heb een zeer goede trainersstaf om mij heen", aldus de Duitser.

"Toen ik het in oktober overnam, stonden we vijf punten achter en realiseerde ik dat de ploeg niet optimaal functioneerde. We hebben allemaal fantastisch werk geleverd. Vandaag speelden we met een aantal spelers dat de laatste tijd niet heel veel aan bod kwam."

Heynckes vergat Ancelotti niet. "Ik wil ook hem feliciteren, ook al heeft hij slechts in de eerste zeven wedstrijden op de bank gezeten. Hij is niet alleen een grote trainer, maar ook een geweldig persoon."

