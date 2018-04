Robben helpt Bayern met doelpunt aan zesde Duitse landstitel op rij

De 34-jarige Robben viert het elfde kampioenschap in zijn loopbaan en bereikt daarmee een bijzondere mijlpaal. De aanvaller lost Johan Cruijff af als de Nederlandse voetballer met de meeste landstitels.

Bij rust was het 1-2 in Augsburg. Bayern kwam op achterstand door een kolderiek eigen doelpunt van Niklas Süle, maar Corentin Tolisso en James Rodriguez scoorden voor de 'Rekordmeister'. In de 63e minuut zorgde Robben met een knap schot voor Bayerns derde treffer, waarna Sandro Wagner voor het slotakkoord zorgde.

Robben, die over een aflopend contract beschikt bij Bayern en komende zomer wellicht vertrekt, werd als aanvoerder in de slotfase gewisseld in de WWK Arena in Augsburg. Bij de thuisploeg deed verdediger Jeffrey Gouweleeuw mee.

Dankzij de winst op FC Augsburg heeft Bayern 72 punten met nog vijf wedstrijden te gaan. Nummer twee Schalke 04, dat later op zaterdag met 3-2 van hekkensluiter Hamburger SV verloor, staat met 52 op een onoverbrugbare achterstand.

Heynckes

Hoewel Bayern de laatste maanden soeverein op de titel afstevende, kende de Duitse topclub een roerig begin van het seizoen. Onder trainer Carlo Ancelotti presteerde Bayern wisselvallig, waarna de clubleiding besloot de Italiaan aan de kant te zetten en Jupp Heynckes aan te stellen.

Onder de 72-jarige Duitser, bezig aan zijn vierde termijn als hoofdcoach van Bayern, herpakte de ploeg uit Zuid-Duitsland zich en nam het langzaam maar zeker afstand van de concurrentie in de Bundesliga. Heynckes viert zijn vierde landstitel als coach van Bayern.

Bovendien lijkt Bayern in de Champions League op weg naar de halve finales, want Sevilla werd eerder deze week in de heenwedstrijd van de kwartfinales met 1-2 opzij gezet. De return is komende woensdag.

Robben en Bayern zijn ook nog actief in het Duitse bekertoernooi. In de halve eindstrijd van de DFB Pokal is Bayer Leverkusen later deze maand de tegenstander.

