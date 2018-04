Messi helpt Barça met hattrick aan zege, treffers De Roon en Babel

Barcelona hoefde zich tegen Leganes een groot gedeelte van de wedstrijd niet bovenmatig in te spannen en leek aan twee treffers van Messi in de eerste helft genoeg te hebben voor de drie punten.

De thuisploeg wilde het met het oog op de return in de kwartfinale van de Champions League dinsdag bij AS Roma rustig aan doen, maar kreeg in de 70e minuut een onverwachte tegentreffer om de oren na een schot van Nabil El Zhar.

Barcelona kwam niet echt in de problemen en Messi zelf besliste kort voor tijd de wedstrijd met zijn derde treffer van de avond en zijn 29e van het seizoen.

Met nog zeven wedstrijden te gaan heeft Barcelona een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Atlético Madrid. Die ploeg kan zondag in de derby van de hoofdstad bij Real Madrid de achterstand terugbrengen tot negen punten.

De Roon

De Roon benutte in het duel met SPAL de 78e minuut een strafschop voor Atalanta, waar ook Hans Hateboer de hele wedstrijd speelde. Met zijn treffer maakte De Roon de openingstreffer van de Pool Thiago Cionek ongedaan.

Atalanta blijft door het gelijkspel op de achtste plek in de Serie A. De ploeg uit Bergamo moet bij de eerste zes komen om zich te plaatsen voor Europees voetbal. AC Milan bezet momenteel de zesde plaats met drie punten meer en een wedstrijd minder gespeeld.

AS Roma beleeft een moeilijke periode. De club van Kevin Strootman ging drie dagen na het 4-1 verlies bij FC Barcelona op eigen veld met 0-2 onderuit tegen Fiorentina. Marco Benassi en Giovanni Simeone kwamen tot scoren en Strootman werd in de 68e minuut gewisseld.

Roma staat nog wel derde in de Serie A, maar Internazionale (op één punt) en Lazio (op drie punten) komen steeds dichterbij. Inter speelt zondag uit tegen Torino, Lazio gaat op bezoek bij Udinese.

Juventus

Paulo Dybala behoedde koploper Juventus voor duur puntenverlies. De koploper won mede dankzij een hattrick van de spits met 2-4 op bezoek bij hekkensluiter Benevento.

Daardoor heeft de club uit Turijn met nog zeven duels te gaan een voorsprong van zeven punten op naaste achtervolger Napoli. Die ploeg speelt zondag nog thuis tegen middenmoter Chievo Verona.

Twee van de drie treffers van Dybala vielen uit een strafschop. Douglas Costa bepaalde kort voor tijd de eindstand op 2-4.

Tussendoor had Cheick Diabaté voor de gelijkmaker gezorgd en hij tekende in de 51e minuut ook voor de 2-2. Daardoor is de Malinees na Lionel Messi, Ciro Immobile en Cristiano Ronaldo de derde speler die dit seizoen twee keer scoort in één wedstrijd tegen Juventus.

Babel

In Turkije mag Besiktas blijven hopen op de landstitel na een 5-1 zege op Goztepe. Ryan Babel produceerde de laatste treffer van de avond.

Met nog zes duels te spelen heeft Besiktas een achterstand van drie punten op koploper Istanbul Basaksehir. Galatasaray kan maandag op vier punten boven Besiktas komen als de ploeg weet te winnen van Genclerbirligi.

