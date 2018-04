Dybala redt koploper Juventus met hattrick tegen hekkensluiter Benevento

Daardoor heeft de club uit Turijn met nog zeven duels te gaan een voorsprong van zeven punten op naaste achtervolger Napoli. Die ploeg speelt zondag nog thuis tegen middenmoter Chievo Verona.

Juventus kam in de eerste helft tweemaal op voorsprong via Dybala. De Argentijn, die dinsdag in het met 0-3 verloren Champions League-duel met Real Madrid nog tegen een rode kaart aanliep, scoorde na een kwartier op aangeven van Juan Cuadrado en benutte in blessuretijd van de eerste helft een strafschop.

Tussendoor had Cheick Diabaté voor de gelijkmaker gezorgd en de 1.94 meter lange spits uit Mali tekende in de 51e minuut ook voor de 2-2. Daardoor werd Diabaté na Lionel Messi, Ciro Immobile en Cristiano Ronaldo de derde speler die dit seizoen twee keer scoorde in één wedstrijd tegen Juventus.

Topscorersranglijst

Een kwartier voor tijd kreeg Juventus opnieuw een strafschop en wederom was Dybala trefzeker. De 24-jarige aanvaller komt daarmee op 21 competitiegoals dit seizoen en moet op de topscorersranglijst alleen Lazio-spits Immobile (26 treffers) en Mauro Icardi van Internazionale (24 doelpunten) boven zich dulden.

Acht minuten voor tijd bepaalde invaller Douglas Costa de eindstand op 2-4. De Braziliaan scoorde met een fraai schot van afstand.

Woensdag speelt Juventus de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid.

Bekijk de stand en het programma in de Serie A