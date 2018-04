Van Dijk en Wijnaldum met Liverpool niet langs Everton, Spurs naderen

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk speelden de volledige negentig minuten voor Liverpool, maar konden zich niet onderscheiden. Beide ploegen kregen enkele aardige kansen in de Merseyside-derby, maar doelmannen Jordan Pickford en Loris Karius hielden hun doel schoon.

Voormalig Vitesse-spits Dominic Solanke liet namens Liverpool de grootste kans onbenut. Hij schoot alleen voor Pickford recht op de keeper. Cenk Tosun (twee) en Dominic Calvert-Lewin misten grote kansen namens de thuisploeg.

Liverpool verraste woensdag nog door in de kwartfinales van de Champions League met liefst 3-0 te winnen van Manchester City. Vanwege de return van dinsdag in Manchester hield manager Jürgen Klopp tegen Everton enkele vaste krachten aan de kant. Clubtopscorer Mohamed Salah ontbrak met een lichte blessure.

Tottenham

Christian Eriksen bezorde Tottenham met twee doelpunten de winst bij Stoke City. De nummer vier van de Premier League had het in Stoke-on-Trent heel lastig met de degradatiekandidaat, maar nam wel drie punten mee.

Eriksen opende kort na rust de score, op aangeven van Dele Alli. Vijf minuten later bracht Mame Biram Diouf de thuisploeg, met Bruno Martins Indi en Erik Pieters in de basis, weer langszij.

In de 63e minuut krulde Eriksen een vrije trap vanaf de linkerkant in één keer in het doel. Spits Harry Kane eiste de treffer op, maar hij raakte de bal niet aan.

Liverpool is achter Manchester City (84 punten) en Manchester United (68) de nummer drie met 67 punten. De Spurs staan in punten gelijk, maar hebben een iets minder doelsaldo. City kan later op zaterdag kampioen worden in een rechstreeks duel met rivaal United. De wedstrijd begint om 18.30 uur.

Pröpper

Bij Brighton & Hove Albion-Huddersfield Town was er een negatieve hoofdrol voor Davy Pröpper. De Oranje-international werd in de 74e minuut na een charge met rood van het veld gestuurd. De wedstrijd eindigde in 1-1.

In de onderste regionen pakten West Bromwich Albion (1-1 tegen Swansea City) en Crystal Palace (2-2 bij Bournemouth) een belangrijk punt. Verder eindigde zowel Leicester City-Newcastle United als Watford-Burnley in 1-2.

