City moet titelfeest uitstellen door verlies in spektakelstuk tegen United

City, dat pas de tweede nederlaag van het seizoen leed, verspeelde in het eigen Etihad Stadium een 2-0 voorsprong. Zowel Vincent Kompany als Ilkay Gündogan scoorde voor rust namens de thuisploeg.

Vroeg in de tweede helft was het plots twee keer raak voor United. Paul Pogba maakte in de 53e minuut de aansluitingstreffer en twee minuten later was de middenvelder met een kopbal opnieuw trefzeker. Chris Smalling maakte de sensatie compleet.

City begon zonder onder anderen Sergio Aguero, Kevin De Bruyne en Gabriel Jesus aan het kampioensduel. Guardiola bracht het trio bij een 2-3 achterstand nog wel in, maar dat veranderde in een verhitte slotfase met veel opstootjes niets meer aan het resultaat.

Door de nederlaag moeten de 'Citizens', die met nog zes wedstrijden te gaan een marge van dertien punten hebben op nummer twee United, nog minimaal een week wachten op de vijfde landstitel in de clubhistorie.

Liverpool en Tottenham

United is vooral bezig om Liverpool en Tottenham Hotspur achter zich te houden. Beide ploegen staan vier punten achter de 'Red Devils'. Liverpool speelde eerder op de dag met 0-0 gelijk bij Everton, terwijl Tottenham Hotspur met 1-2 bij Stoke City won.

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk speelden in tegenstelling tot een aantal andere vaste krachten de volledige negentig minuten voor Liverpool, maar konden zich niet onderscheiden. Beide ploegen kregen enkele aardige kansen in de Merseyside-derby, maar doelmannen Jordan Pickford en Loris Karius hielden hun doel schoon.

Christian Eriksen bezorde Tottenham met twee doelpunten de winst in Stoke-on-Trent. De nummer vier van de Premier League had het heel lastig met de degradatiekandidaat, maar nam wel drie punten mee.

Pröpper

Bij Brighton & Hove Albion-Huddersfield Town was er een negatieve hoofdrol voor Davy Pröpper. De Oranje-international werd in de 74e minuut na een charge met rood van het veld gestuurd. De wedstrijd eindigde in 1-1.

In de onderste regionen pakten West Bromwich Albion (1-1 tegen Swansea City) en Crystal Palace (2-2 bij Bournemouth) een belangrijk punt. Verder eindigde zowel Leicester City-Newcastle United als Watford-Burnley in 1-2.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Premier League