Dirk Kuijt maakt rentree voor eerste elftal Quick Boys in Derde Divisie

Kuijt, die de hele wedstrijd speelde, fungeerde dit seizoen al als assistent-trainer van de club waar hij eerder ook in de jeugd speelde. Hij trainde bovendien al geruimde tijd mee met het eerst elftal.

Aan het eind van vorig seizoen zette Kuijt nog een punt achter zijn loopbaan. In zijn laatste wedstrijd als aanvoerder van Feyenoord maakte hij een hattrick in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1). Hij hielp de Rotterdammers aan de eerste landstitel sinds 1999.

Kuijt maakt overigens niet zijn debuut in het eerste elftal van Quick Boys, want in 1998 speelde hij ook al zes duels voor de club uit Katwijk. Als tiener maakte hij destijds drie treffers.

Op 18-jarige leeftijd vertrok Kuijt naar FC Utrecht. De laatbloeier had vervolgens een fraaie carrière bij Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe en opnieuw Feyenoord. Hij werd met zowel met Fenerbahçe (in 2014) als dus vorig jaar met Feyenoord kampioen. Met beide clubs won hij ook de nationale beker, net als in 2013 bij Fenerbahçe.

Van der Sar

Kuijt is niet de eerste ex-international van Oranje die zijn rentree maakt in het shirt van een amateurclub. Twee jaar geleden keerde Edwin van der Sar (130 interlands) op 40-jarige leeftijd als doelman van Noordwijk eenmalig terug op de velden.

Met Kuijt in de ploeg leed Quick Boys gevoelig puntenverlies in de strijd om het kampioenschap in de Derde Divisie. De Katwijkers staan op de tweede plaats en hebben een achterstand van vijf punten op koploper Spakenburg, dat later op zaterdag speelt. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan.

Donderdag werd bekend dat Kuijt vanaf komend seizoen bij Feyenoord de leiding krijgt over het elftal onder 19 jaar.