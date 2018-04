Optimistische Seedorf gelooft na zege 'nog meer' in lijfsbehoud Deportivo

Deportivo won de degradatiekraker tegen hekkensluiter Malaga met 3-2 en mag met nog zeven wedstrijden te gaan nog enige hoop op lijfsbehoud koesteren. "Ik blijf erin geloven, nu nog meer dan ik al deed", zei Seedorf na de belangrijke zege.

In zijn eerste acht wedstrijden wist Seedorf niet te winnen en sprokkelde hij slechts drie punten bij elkaar. Het gat met de 'veilige' zeventiende plek bedraagt nu nog vijf punten en zondag profiteert Deportivo van puntenverlies van minimaal één concurrent, want dan spelen Levante en Las Palmas tegen elkaar.

"Zelfs gisteren zag ik het allemaal nog positief in, dus kun je nagaan hoe ik er nu in sta. We hadden het geluk nu wel een keer aan onze zijde en er is genoeg aanleiding om erin te blijven geloven. We zijn nog in leven", benadrukte de optimistische Seedorf.

Finales

Toch beseft Seedorf, die het begin februari overnam van de ontslagen Cristobal Parralo, dat het voor Deportivo nog een flinke kluif wordt om degradatie te ontlopen. "Deze drie punten zijn natuurlijk heel fijn, maar we weten dat we nog een lange weg te gaan hebben."

Volgende week gaat 'Depor' op bezoek bij middenmoter Athletic Bilbao. "We moeten deze lijn nu doortrekken", aldus de strijdvaardige Seedorf. "We bekijken het wedstrijd na wedstrijd, want het worden stuk voor stuk finales."

Dat het vrijdag eindelijk eens mee zat, lag volgens Seedorf niet alleen aan de voorbeeldige instelling van zijn spelers. "De sfeer in de groep is sinds mijn komst al uitstekend, maar ook de steun van de fans in Riazor was ontzettend belangrijk."

"We begrijpen dat het voor de supporters moeilijk is, maar ook zij moeten erin blijven geloven. Daar is ook alle reden toe. Wij hebben vandaag als team laten zien dat we er in elk geval alles aan zullen doen."

