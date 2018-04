KNVB onderzoekt meespelen 'geschorste' Jong Ajax-speler Bijleveld

De 19-jarige Bijleveld ontving afgelopen maandag tegen FC Dordrecht (2-3) zijn vijfde gele kaart van het seizoen en had daardoor vrijdag normaal gesproken geschorst moeten zijn.

Bij de administratie van de KNVB is echter iets fout gegaan. "Volgens onze gegevens is hij niet geschorst", zei een woordvoerder tegen NUsport. "De vraag is dan alleen: welke gele kaart klopt niet? Als hij wel geschorst zou zijn, dan had Ajax dat van ons gehoord via de afdeling competitiezaken."

Dinsdag presenteerde KNVB al een overzicht met schorsingen voor dit voetbalweekend, maar daarop ontbrak de naam van Bijleveld. Ajax en NEC zijn door de bond ingelicht over de situatie en wachten nu op uitsluitsel.

Niet genoemd

Ajax verwacht niet dat de club een straf krijgt omdat Bijleveld meespeelde tegen NEC. "We hebben zwart op wit staan dat Joël Veltman en Azor Matusiwa dit weekend geschorst zijn", zegt een woordvoerder van Ajax. "Bijleveld wordt niet genoemd."

"Volgens de KNVB heeft hij tegen FC Dordrecht een vierde registratie gekregen. Matuwisa heeft vrijdag niet gespeeld met Jong Ajax tegen NEC. Veltman zal zondag tegen Heracles Almelo ontbreken bij het eerste elftal."

De kans bestaat dat ontmoeting tussen de huidige nummer twee en drie moet worden overgespeeld. Eerder dit seizoen gebeurde dat ook al nadat FC Oss met succes protest had aangetekend tegen het meespelen van te veel 'oude' spelers bij Jong AZ.

Kampioenschap

NEC raakte vrijdag door de nederlaag op De Toekomst verder achterop bij Fortuna Sittard in de strijd om het kampioenschap en promotie naar de Eredivisie. Het verschil tussen de twee clubs is nu vier punten in het voordeel van de Limburgers.

Jong Ajax staat daar nog tussen, met één punt achterstand op Fortuna, maar de Amsterdamse beloften mogen niet promoveren. Er staan nog vier speelrondes op het programma in de Jupiler League.

