Miedema wil na 50e treffer Melis achterhalen als topscorer aller tijden Oranje

"Het volgende doel is Manon Melis achterhalen en topscorer aller tijden worden", aldus Miedema, die in het Philips Stadion de derde Oranje-treffer voor haar rekening nam.

"Natuurlijk wist ik dat het een bijzondere treffer was. Ik had beloofd om het te vieren met een koprol, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Anders was ik misschien geblesseerd van het veld gegaan, haha. Maar de vijftigste goal is een mooie mijlpaal."

Melis (59 interlandgoals), die in 2016 een punt zette achter haar loopbaan, is de enige speelster die Miedema nog voor zich heeft. Met vijftig goals heeft de 21-jarige Miedema Robin van Persie, de topscorer aller tijden van Oranje bij de mannen, wel al geëvenaard. De aanvaller van Feyenoord feliciteerde Miedema al tijdens de wedstrijd via social media.

"Ik heb het nog niet gezien, maar dat ga ik wel doen. Heel bijzonder om van hem iets te horen op zo'n moment", zegt Miedema.

Wereldrecord

Omdat Miedema, die in 2013 debuteerde in Oranje, pas 21 is lijkt zelfs het wereldrecord van Abby Wambach haalbaar. De Amerikaanse scoorde van 2001 tot 2015 liefst 184 keer voor haar land.

"Toch lijkt me dat niet mogelijk", vindt Miedema. "Dan moet ik nog twintig jaar doorgaan. Maar ik kan zeker nog wel tien jaar mee dus er komen er nog wel wat goals bij. Dat had vanavond trouwens al gekund. 7-0 winnen is top en bij vlagen speelden we goed, maar 10-0 of 12-0 had ook gekund.

Door de ruime zege blijven Miedema en Oranje aan kop in groep 3 van de WK-kwalificatie met tien punten uit vier wedstrijden.

Ook Ierland, dat eerder op vrijdag met 2-1 won van Slowakije heeft tien punten, maar een slechter doelsaldo. Noorwegen, op papier de grootste concurrent van Oranje, staat op zes punten uit drie duels. Maandag verdedigt Nederland in Dublin de koppositie in een directe confrontatie met de Ieren.