Oranjevrouwen voor recordaantal toeschouwers ruim langs Noord-Ierland

De bestbezochte vrouwenwedstrijd ooit in ons land was de EK-finale afgelopen zomer in de Grolsch Veste in Enschede tussen Nederland en Denemarken (4-2) met 28.182 toeschouwers. Bij het duel met de Noord-Ieren waren 30.238 mensen en die kregen waar voor hun geld.

Halverwege leidde Oranje al met 4-0 door twee doelpunten van Lieke Martens, een van Vivianne Miedema en een benutte strafschop van Sherida Spitse. Na rust maakten treffers van Shanice van de Sanden, opnieuw Spitse en een eigen goal van Billie Simpson de zevenklapper compleet.

Door de ruime zege blijft Oranje op koers voor het WK 2019 in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman heeft nu tien punten uit vier wedstrijden en gaat daarmee aan kop in groep 3.

Ook Ierland, dat eerder op vrijdag met 2-1 won van Slowakije heeft tien punten, maar een slechter doelsaldo. Noorwegen, op papier de grootste concurrent van Oranje, staat op zes punten uit drie duels. Maandag verdedigt Nederland in Dublin de koppositie in een directe confrontatie met de Ieren.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste Europese ticket.

Frivool

Tegen Noord-Ierland werd vrijdag al snel duidelijk dat Oranje uitstekend met de status van Europees kampioen blijft omgaan. De verdediging van bondscoach Alfie Wylie hoopte een muur te vormen, maar Oranje speelde daar frivool doorheen.

Na zeven minuten ontsnapte Noord-Ierland al aan een achterstand toen keepster Emma Higgins een schot van Jackie Groenen liet glippen, waarna het twee minuten later alsnog raak was. Groenen stuurde de rappe Van de Sanden de diepte in en die legde keurig terug op de trefzekere Martens (1-0).

Ook bij de 2-0, na zeventien minuten, was Van de Sanden aangever en Martens afmaker. Ditmaal kopte de aanvalster van FC Barcelona raak. Het onthutsend zwakke Noord-Ierland mocht van geluk spreken dat Miedema niet veel later op de voet van Higgins schoot, maar binnen het halfuur nam de spits van Arsenal revanche.

Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot ze de 3-0 binnen en dat was al haar vijftigste goal in 63 interlands. Op de eeuwige topscorerslijst van de Oranjevrouwen heeft de pas 21-jarige Miedema alleen de in 2016 gestopte Manon Melis (59 goals) voor zich.

Paal

Nadat de Ierse Laura Rafferty op haar eigen paal schoot, was het slotakkoord van de eerste helft voor Spitse. Na hands van Simpson mocht de middenveldster aanleggen voor een strafschop en ze faalde niet (4-0).

In de tweede helft veranderde het eenzijdige spelbeeld niet. Oranje bleef aanvallen, terwijl het onmachtige Noord-Ierland fouten bleef maken en alleen kon hopen dat de score niet veel verder opliep. Keepster Higgins liet weer eens een bal glippen, maar werd gered door een verdedigster op de lijn. Een paar minuten later eindigde een schot van Miedema op de paal.

Het duurde tot de 63e minuut tot het weer raak was voor Oranje. Martens schudde twee tegenstanders van zich, maar haar inzet werd gekeerd door Higgins. In de rebound was de Noord-Ierse keepster wel kansloos op de inzet van Van de Sanden.

In het laatste half uur deed Oranje het wat rustiger aan, maar werd er nog wel twee keer gescoord. Spitse volleerde uiterst knap en beheerst raak en Simpson passeerde op ongelukkige wijze Higgins.