Excelsior doet goede zaken met nipte thuiszege op Willem II

Excelsior kwam nog wel op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Fran Sol, maar trok uiteindelijk alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Luigi Bruins (strafschop) en Stanley Elbers.

De Kralingers stonden ruim een uur lang met een man meer op het veld na een rode kaart voor Willem II-verdediger Darryl Lachman.

Excelsior steeg door de benauwde zege ten koste van Heracles Almelo naar de tiende plaats, met 38 punten uit dertig wedstrijden. De ploeg van scheidend trainer Mitchell van der Gaag heeft nog maar één punt minder dan nummer acht sc Heerenveen, dat het zondag nog wel in eigen huis opneemt tegen FC Groningen.

De nummers vijf tot en met acht op de ranglijst in de Eredivisie spelen na afloop van het reguliere seizoen voor één plek in de tweede voorronde van de Europa League.

Willem II bleef met dertig punten op de dertiende plaats steken, maar lijkt niet meer te hoeven vrezen voor degradatie naar de Jupiler League.

Topscorer

Excelsior begon niet echt goed aan het duel met Willem II en dat resulteerde in de 28e minuut in de 0-1 van Sol. De spits van de bezoekers had de bal voor het intikken na een enorme fout van doelman Theo Zwarthoed.

Het was voor Sol alweer zijn zestiende goal van het seizoen, waarmee hij ook gelijk de topscorersranglijst van de Eredivisie aanvoert.

De wedstrijd kantelde nadat Lachman in de 27e minuut de doorgebroken Mike van Duinen onderuit had geduwd. Lachman moest met rood van het veld en Luigi Bruins schoot vanaf elf meter de gelijkmaker binnen: 1-1.

Excelsior zette zelfs voor rust nog de 2-1 op het scorebord. Elbers schoot de bal na een voorzet van Khalid Karami op uiterst fraaie wijze achter zijn standbeen langs in het doel.

Met elf tegen tien kwam Excelsior in de tweede helft niet echt meer in de problemen. Willem II deed er weliswaar alles aan om langzij te komen, maar het bleek tegen beter weten in.

