Eerste zege Seedorf met Deportivo, Elia bezorgt Basaksehir koppositie

In Spanje opende Deportivo al na zes minuten de score. Lucas Perez benutte een strafschop na een overtreding van Luis Hernandez. Vier minuten later bracht Diego Rolan Malaga langszij. De Uruguayaan vond het net van dichtbij na een hoekschop.

Adrian zette 'Depor' twintig minuten voor tijd op 2-1, maar de ploeg van Seedorf kon maar even genieten van de voorsprong. Twee minuten later zorgde Rolan met een fraaie uithaal wederom voor de gelijkmaker namens de hekkensluiter in de Primera Division.

De confrontatie leek op een remise af te stevenen, maar vijf minuten voor tijd bezorgde Adrian Deportivo alsnog de drie punten. Ditmaal schoot de Spaanse aanvaller raak vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Voor Seedorf betekende het zijn eerste overwinning als trainer van Deportivo. De Galiciërs nemen de achttiende plaats op de ranglijst over van Las Palmas, maar moeten met zeven wedstrijden voor de boeg nog wel vrezen voor degradatie.

De achterstand op nummer zeventien Levante, dat zondag nog thuis tegen Las Palmas speelt, bedraagt vijf punten. De onderste drie ploegen degraderen rechtstreeks uit de Primera Divison. Malaga is met zes punten achterstand op Deportivo hekkensluiter.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division

Elia

In Turkije zorgde Elia in de achttiende minuut voor de enige treffer van de wedstrijd tussen Basaksehir en Yeni Malatyaspor. De 31-jarige aanvaller tikte de bal bij de tweede paal eenvoudig binnen na een voorzet van Edin Visca.

Elia is de laatste weken op dreef bij Basaksehir. Vorige week scoorde de 28-voudig Oranje-international ook al in de uitwedstrijd tegen Akhisar Belediyespor (1-2) en medio maart besliste hij de topper tegen Besiktas (1-0). Bij middenmoter Yeni Malatyaspor bleef Nacer Barazite de hele wedstrijd op de bank.

Basaksehir boekte zijn derde competitiezege op rij en is in ieder geval tot maandag koploper in de Süper Lig. De voorsprong op nummer twee Galatasaray bedraagt twee punten. De twintigvoudig landskampioen kan de eerste plaats maandag heroveren bij winst in het uitduel met Gençlerbirligi.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig

Paris Saint-Germain

In Frankrijk ontsnapte Paris Saint-Germain aan een nederlaag. De koploper in de Ligue 1 keek bij Saint-Étienne lang tegen een achterstand aan, maar speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk.

Diep in blessuretijd kwam PSG alsnog langszij dankzij een eigen doelpunt van Mathieu Debuchy. Via het lichaam van de Franse verdediger vloog een mislukte kopbal van Kylian Mbappé alsnog in het doel.

Saint-Étienne kwam in de zeventiende minuut op voorsprong via Rémy Cabella. De spits kreeg een kwartier later een uitgelezen mogelijkheid op de 2-0, maar zijn strafschop werd gekeerd door keeper Alphonse Aréola. Kort voor rust moest PSG met tien man verder nadat Presnel Kimpembe met twee keer geel uit het veld werd gestuurd.

PSG heeft maar liefst zeventien punten voorsprong op AS Monaco, dat zaterdag FC Nantes ontvangt. De Parijzenaren kunnen de titel volgende week binnenhalen in de thuiswedstrijd tegen Monaco.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1