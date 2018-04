Fortuna Sittard wint arbitragezaak tegen oud-trainer Oliseh

Fortuna Sittard werd door Oliseh voor de rechter gesleept nadat ze hem halverwege februari op non-actief hadden gezet wegens "herhaaldelijk verwijtbaar handelen door de trainer jegens meerdere mensen in de organisatie".

Oliseh was het daar absoluut niet mee eens en wilde opvallend genoeg per direct zijn baan in het Fortuna Sittard Stadion terug.

De arbitragecommissie van de KNVB stelde Fortuna Sittard vrijdag echter in het gelijk en kwam tot de conclusie dat er sprake is van een te verstoorde arbeidsrelatie.

Oliseh bezorgde Fortuna Sittard eind december een periodetitel. Direct na de winterstop bleven goede prestaties uit. De oud-speler van onder meer Ajax, Borussia Dortmund en Juventus vond zijn selectie te smal en botste met het bestuur.

Salaris

Fortuna Sittard moet van de arbitragecommissie nog wel een gedeelte van het salaris van Oliseh betalen.

Voorzitter Isitan Gün is blij dat iedereen binnen de vereniging zich nu enkel en alleen kan richten op de razendspannende titelrace in de Jupiler League.

"Deze onafhankelijke commissie heeft de zaak tot in detail bestudeerd en is tot het officiële besluit gekomen dat de heer Oliseh niet meer terug kan keren als hoofdtrainer. Dat was zijn belangrijkste eis en die is nu afgewezen", zegt Gün.

"Daarnaast zijn we blij dat de pogingen van de heer Oliseh om van de kern van de zaak af te leiden, door ongefundeerde beschuldigingen en aantijgingen te uiten, geen gehoor hebben gevonden bij de commissie."

Fortuna Sittard bezet met nog vijf speelrondes voor de boeg knap de koppositie op het tweede niveau in Nederland. De voorsprong op de nummers twee en drie, NEC en Jong Ajax, bedraagt echter slechts één punt. De ploeg van de Portugese oefenmeester Claudio Braga gaat vrijdag op bezoek bij Go Ahead Eagles.

