Blind na lang blessureleed eindelijk terug bij Manchester United

Blind krijgt dit seizoen slechts sporadisch speeltijd van Mourinho. Hij kwam op nieuwjaarsdag voor het laatst in actie in de Premier League, als invaller.

Een paar dagen later had de international van Oranje een basisplaats in de FA Cup-wedstrijd tegen Derby County. Sindsdien stond de 28-jarige oud-Ajacied aan de kant met fysieke problemen.

In totaal staat Blind dit seizoen op zes Champions League-wedstrijden, vijf Premier League-duels en vier bekerwedstrijden voor United.

De 'Mancunians' willen zaterdag voorkomen dat stadgenoot Manchester City het kampioenschap binnenhaalt. Zeven speelronden voor het einde van de Premier League heeft United zestien punten achterstand op City, dat de titelstrijd uitgerekend tijdens de stadsderby in het eigen stadion kan beslissen.

De ploeg van Josep Guardiola wordt in dat geval de 'vroegste' kampioen ooit in de Premier League. Dat is nu Manchester United, dat in 2001 de titel pakte op 14 april, vijf wedstrijden voor het einde.

Champions League

Voor City valt het duel met United tussen het tweeluik tegen Liverpool in de kwartfinales van de Champions League in. City ging woensdag op Anfield met 3-0 onderuit en staat komende week tijdens de return dus voor een zware opgave.

"We hebben weinig tijd om te herstellen, het was zowel fysiek als mentaal heel zwaar'', zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie. "De spelers zijn moe, dus we hebben de steun van de fans hard nodig tegen United."

Sergio Agüero kan mogelijk zijn rentree maken. De Argentijnse topscorer van City (21 doelpunten) stond een maand aan de kant met een knieblessure.

De derby van Manchester begint zaterdag om 18.30 uur Nederlandse tijd.

