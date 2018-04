Cocu hoopt dat 'stabiel' PSV reputatie in AFAS Stadion waarmaakt

In de laatste drie jaar wonnen de Eindhovenaren steeds met 2-4 in Alkmaar. Van de elf competitiewedstrijden in het in 2006 geopende stadion werden er zeven in winst omgezet. Een nieuwe zege zou PSV een week voor de topper in eigen huis tegen Ajax extra goed uitkomen.

"Het verleden geeft nooit de garantie dat het weer gebeurt. Het kan wel een bepaald gevoel bij een team oproepen, maar we zullen het opnieuw moeten laten zien tegen een ploeg die een heel constant en goed seizoen draait", zegt Cocu vrijdag over het uitduel met AZ.

"We hebben een doel, dat spreken we al weken uit maar dat is niet groter geworden na de overwinning van afgelopen zaterdag. Mijn ploeg is niet nerveus. Er wordt goed getraind, scherp getraind en er is veel plezier. We gaan met vertrouwen naar Alkmaar."

Cocu kan tegen AZ niet beschikken over Steven Bergwijn, die vorige week tegen NAC Breda een gele kaart kreeg en daardoor geschorst is. Bij de Alkmaarders is Thomas Ouwejan terug en Pantelis Hatzidiakos een twijfelgeval.

Messcherp

Hoewel Cocu met Bergwijn een basisspeler mist, heeft de coach van de koploper er vertrouwen in dat zijn ploeg messcherp aan de aftrap staat tegen AZ. "We hebben een goede trainingsweek gehad nadat iedereen is teruggekomen van de interlands. Er is goed en scherp gewerkt met veel plezier. Daar krijg je vertrouwen van als ploeg", zegt hij.

"Ik denk dat we een redelijk goed seizoen draaien met weinig extremen. Regelmaat en stabiliteit zijn kwaliteiten van ons team."

Met de topper tegen Ajax van volgende week is Cocu nog niet bezig. "We moeten winnen van AZ, een ploeg die het erg goed doet. Ze spelen de bekerfinale en staan kort achter ons en Ajax. Ze draaien een erg goed seizoen. We zijn 100 procent met deze wedstrijd bezig, en niet met PSV-Ajax."

De wedstrijd tussen AZ en PSV wordt zaterdagavond vanaf 19.45 uur gespeeld in het AFAS Stadion. De KNVB heeft Kevin Blom aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen de nummer drie en de koploper.

Concurrent Ajax speelt een dag later pas. De Amsterdammers, die met nog vijf speelrondes te gaan zeven punten toegeven op PSV, nemen het vanaf 16.45 uur op tegen Heracles Almelo in het stadion dat vanaf volgend seizoen de Johan Cruijff Arena heet.

