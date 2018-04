Van Persie en Jörgensen terug bij Feyenoord voor uitduel met FC Twente

Beide aanvallers ontbraken in de vorige speelronde nog tegen Excelsior (5-0 winst). Van Persie kampte toen met een kuitblessure en Jörgensen had last van zijn heup. Ze hervatten dinsdag al de groepstraining.

Van Persie (34) keerde in de winter terug bij Feyenoord en was in acht competitieduels goed voor vier goals. De zeven jaar jongere Jörgensen kwam tot acht treffers in 23 Eredivisiewedstrijden.

Tegen Excelsior stond de 18-jarige Dylan Vente bij afwezigheid van Van Persie en Jörgensen in de spits.

De wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in de Grolsch Veste. De Rotterdammers bezetten achter PSV, Ajax en AZ de vierde plaats. FC Twente strijdt als hekkensluiter tegen degradatie.

