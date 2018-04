Voorzitter raad van commissarissen Feyenoord wil geen tweede termijn

"Ik kijk er met plezier op terug dat ik deze eervolle functie bij deze prachtige club heb mogen bekleden", zegt Hoetmer vrijdag op de site van Feyenoord. "Ik blijf uiteraard supporter en ben - als Feyenoord dat wil - straks natuurlijk ook nog beschikbaar om mijn kennis en ervaring te delen, maar dan wel in een veel minder eisende rol."

De 61-jarige Rotterdammer zit sinds juni 2014 in de raad van commissarissen (rvc) van de regerend landskampioen. In februari 2015 volgde hij Dick van Well op als president-commissaris.

De termijn van Hoetmer - die momenteel samen met Richard Bruens, Herman van Drie, Gérard Moussault en Sjaak Troost de rvc van Feyenoord vormt - loopt op 6 juni 2018 af en hij is niet beschikbaar om nog vier jaar te blijven.

"De grootste uitdaging is het nieuwe stadion", schetst Hoetmer de toekomst. "Dit project gaat echter langer duren dan een eventuele tweede termijn van mij en ik denk dat het cruciaal is om - na de voorbereidingen en voor de grote beslissingen en het hele traject daarna - een team van rvc en directie te hebben dat het project gaat leiden tot na het gereedkomen."

135 miljoen euro

De Rotterdamse gemeenteraad stemde vorig jaar mei in grote meerderheid voor ontwikkeling van Feyenoord City langs de Maasoever in Rotterdam-Zuid.

De gemeente is bereid 135 miljoen euro op tafel te leggen als onderdeel van de bouw van een nieuw Feyenoordstadion met 63.000 zitplaatsen en de verdere gebiedsontwikkeling rond De Kuip. De totale kosten van het plan zijn geraamd op 1,5 miljard euro.

Eind 2018 moet duidelijk worden of er financieel draagvlak is voor de plannen. Volgens de planning moet de bouw van het nieuwe stadion in 2019 beginnen en moet Feyenoord er in 2022 voor het eerst in kunnen spelen.